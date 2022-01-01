Nova pravila za penzije: Ko će dobiti 700 KM, a koga čeka drastično manji iznos?

“Šta može pomoći, daš za lijekove, daš za ovo i nema, ali eto, mora se tako živjeti”; “Bit će dobro za sve penzionere, bez obzira koliko ko ima penziju, ali naročito za one koji imaju najmanje. A to je dobro, koliko je dobro – hvala i toliko što su nam dali”, samo su neki komentari.

Glavna novost je rast primanja, ali i nova pravila. Najniža penzija raste sa 599 na oko 700 maraka. Ipak, taj puni iznos od sada će zavisiti od godina staža. Ko je radio duže, dobijat će više. Sve penzionere u ovoj godini očekuje ukupno povećanje od 17,2 odsto. Već od januara primanja rastu za 11,6, a u julu za dodatnih 5,6%. Penzije će se od sada više usklađivati s rastom plata, što bi dugoročno trebalo značiti veće iznose.

Haso Halilović, zamjenik predsjednika Saveza udruženja penzionera FBiH:

“Došli smo do jednog kvalitetnog teksta izmjena i dopuna Zakona koji će omogućiti sadašnjih 465 132 penzionera bolji materijalni položaj, odnosno veće penzije. Mi smo prihvatili ovaj tekst izmjena i dopuna, podržali ga, on je minimalan, nije dovoljan, moramo reći da to nije dovoljno u odnosu na standard života, u odnosu na ovo sve oko naš što se dešava, ali je jedan minimum.”

Ipak, nisu svi zadovoljni. Zastupnici Čavalić i Aliefendić upozoravaju na hladan tuš za one koji su blizu penzije. Naime, prema novim izmjenama, neko ko ima minimalnih 15 godina staža više neće automatski dobiti punu najnižu penziju od 700 KM, već znatno manji iznos.

Admir Čavalić, zastupnik u Zastupničkom domu PFBiH:

“Zamislite, evo vi, ja, neko ko nas gleda da je računao na 15, 20 godina staža, a da ima 56, 62 godine i on ili ona kalkuliše neku penziju, neki prihod i desi se ovaj hladan tuš da, kad se objavi u Službenom glasniku, kad oba doma prihvate, vi odjednom spadate u neku minimalnu diferenciranu penziju. Ok, nek ide diferencijacija, ali kad se to radi, dajte 5, 10 godina za prilagodbu, pa kažete sad ćemo to izmijeniti, ali nastupa za 5, 10 godina, kako bi neko sa 50, 56 godina možda krenuo sad da radi, da skuplja taj staž.”

Posebna prašina digla se oko prava boraca. Dok zastupnici traže da se oni izuzmu iz novog načina obračuna kako im penzije ne bi bile umanjene, iz Ministarstva rada i socijalne politike uvjeravaju da razloga za strah nema i da borci ostaju zaštićeni kroz svoje zakone.

Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike FBiH:

“Boračka populacija je riješena kroz njihovo resorno ministarstvo, odnosno kroz njihove zakone, prvenstveno Zakon o prijevremenom penzionisanju i taj amandman je u suštini beskoristan i, ako bi ga uvažili, u potpunosti bi narušio prava boračke populacije, tako da, evo, poruka svim borcima što se tiče izmjena i dopuna Zakona o PIO – neće se umanjiti ili uskratiti bilo koje pravo koje oni imaju.”

Sudbina Zakona o penzijskom osiguranju, ali i hiljada sadašnjih i budućih penzionera bit će poznata u ponedjeljak, kada će se u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH raspravljati o prijedlozima izmjena. Da bi konačno stupio na snagu, potrebno je da bude usvojen i u Domu naroda.

Facebook komentari