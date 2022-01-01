Meteorolozi za ovu sedmicu najavili novi snijeg

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -10 stepeni, Livno -9, Gradačac -7, Drvar i Tuzla -6, Sarajevo, Bugojno, Ivan Sedlo i Zenica -5, Jajce -1, Sanski Most 0, Bihać 1, Mostar 3 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 953 milibara, za 11 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas će u Bosni biti umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Sunčano u Hercegovini, jugozapadu Bosne i na planinama.

Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 9 do 12 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno. Tokom dana, djelomično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura zraka oko 0 stepeni.

U utorak, 20.01.2026., u sjevernim područjima Bosne niska oblačnost, a po kotlinama u centralnim i istočnim područjima dugotrajna magla. Pretežno sunčano vrijeme je na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, na jugu zemlje do 2, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.

U srijedu, 21.01.2026., naoblačenje sa juga koje će u poslijepodnevim satima uvjetovati slabu kišu na jugu, a tokom noći na četvrtak slab snijeg u istočnim, centralnim i zapadnim područjima. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, na jugu zemlje od 0 do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 6 do 9 stepeni.

U četvrtak, 22.01.2026., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne na jugu slaba kiša, a u ostalim područjima lokalno slab snijeg ili susnježica. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu zemlje do 10 stepeni, prenosi Novi.

Facebook komentari