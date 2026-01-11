Prema službenom Teheranu , brojke koje se pojavljuju u javnosti ne temelje se na provjerljivim podacima , a vlasti tvrde da imaju forenzičke dokaze o manipulaciji informacijama , procjenjujući da je stvarni broj žrtava u stotinama .

Prema iranskoj mreži Press TV , početnu tvrdnju o 12.000 mrtvih iznio je Centar za ljudska prava u Iranu (CHRI) sa sjedištem u New Yorku , organizacija koju su iranski dužnosnici povezali s američkom Nacionalnom zakladom za demokraciju (NED) , nazivajući to politički motiviranim pokušajem manipuliranja javnim mnijenjem .

Iran navodi da su te informacije preuzeli brojni zapadni mediji , uključujući BBC na perzijskom, Glas Amerike, Washington Post i ABC News , bez neovisne provjere, što je, kako ističe, stvorilo dojam masovnog nasilja .

Stoga vlasti tvrde da je narativ o broju žrtava rezultat koordinirane kampanje dezinformacija , koju su, kako tvrde, pokrenule organizacije financirane od strane SAD-a , uključujući HRANA-u , Centar Abdorrahman Boroumand i druge skupine koje djeluju izvan Irana.

Iranska televizija izvijestila je da su među objavljenim podacima pronađeni duplicirani identiteti , žrtve iz ranijih desetljeća , pa čak i ljudi koji su još uvijek živi . Kasnije su još veće procjene, uključujući tvrdnje o 52 000 mrtvih , viđene kao nastavak onoga što je nazvano hibridnim ratom usmjerenim na demonizaciju Irana .

Službeni Teheran objavio je da je pravosuđe zatražilo imena žrtava, smrtovnice i točne lokacije , ali da takvi dokazi nikada nisu dostavljeni .

Iranski analitičari daljnje širenje znatno većih brojki na društvenim mrežama ocjenjuju kao pokušaj vršenja psihološkog pritiska i skretanja pozornosti s drugih međunarodnih kriza , uključujući rat u Gazi .

Iranske vlasti zaključuju da je slučaj ” napuhanih procjena ” primjer modernog informacijskog ratovanja , u kojem, kako navode, ” bojno polje nije samo na ulicama, već i u svijesti globalne javnosti “.

Prosvjedi su započeli 28. prosinca prošle godine zbog pada vrijednosti iranske valute i loše ekonomske situacije , a kasnije su prerasli u političke zahtjeve . Vlada u Teheranu opisuje demonstracije kao “nerede” za koje tvrdi da ih potiču strani neprijatelji , dok istovremeno optužuje Washington da koristi sankcije, pritisak i destabilizaciju kao opravdanje za vojnu intervenciju i promjenu režima .

Facebook komentari