BIVŠA SUPRUGA JAVNO POSLALA PORUKU DADU POLUMENTI: Evo šta mu je ZABRANILA i kako mu je ZAPRIJETILA

Pjevač Dado Polumenta i njegova bivša supruga, vjeroučiteljica Selma Mekić, razveli su se nakon samo pet meseci braka, međutim, Dado njeno ime i dalje pominje u medijima, što ju je navelo da mu se javno obrati!

Brak Dada i Selme je sklopljen po islamskim običajima, a kako se pjevač vratio noćnim izlascima, to je bio razlog zbog kog je njihova zajednica prekinuta, jer se kosila sa sa razmišljanjima njegove supruge, ali i njihovom vjerom.

Nakon deset godina od razvoda, na Fejsbuk nalogu oglasila se pjevačeva bivša supruga, koja mu je ovim putem uputila brutalnu poruku.

– Neka Dada Polumentu neko obavijesti da se od Selme Mekić razveo prije skoro deset godina i da mu je zabranjeno da moje ime i prezime spominje javno, bilo to u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Neka se pozabavi svojom ženom i djecom i neka nedostatak medijske pažnje traži na drugom mestu. Nikad u životu nisam spomenula njegovo ime javno. Ovo će biti prvi put da spomenem, a nadam se i posljednji, ukoliko se nauči pameti i prestane on mene da spominje. Za svaki intervju koji sam dala, prvi uslov je bio da se njegovo ime ne spominje. On i ja svakako znamo šta je prava istina i šta je bilo među nama, ali ja nemam potrebu da o tome pričam javno ili se pravdam bilo kome. Kad se ženio, znao je koga i kakvu ženu ženi. Nikad u svom životu nisam pravila senzacije na osnovu svog privatnog i emotivnog života. Tako da, možda sam sad zaljubljena, ali to sigurno neće biti senzacija na osnovu koje ću ja da profitiram, skrećem pažnju na sebe i gradim nešto. Jedino što me je zanimalo je uvijek bila vjera, kultura, umjetnost i istina. Čuvaj se bijesa strpljiva čoveka Polumenta i pazi ubuduće – napisala je vjeroučiteljica na Fejsbuku.

Selma na društvenim mrežama sem svojih kreacija, dijeli i misaone i potivacione tekstove.

– Pojedini ljudi koje sam godinama podržavala u određenim situacijama samo pokažu svoje pravo lice, licemerstvo i sujetu koju su godinama gajili. A da ne pričam o sorti koja bi da sjedi na dvije stolice. Nikad mi se nisu sviđali ljudi koji hoće svima da su dobri. Namirišem ih na kilometar i udaljim ih na kilometre, piše Espreso.

