JEZIVO! “Vodila me na PSIHIJATRIJU da mi svašta rade” – Miljana ŠOKIRALA: Marija UPROPASTILA život KĆERKI?

Odnos Miljane Kulić i Marije Kulić i dalje zbunjuje naciju. Dok mnogi tvrde da se Marija brine za svoju neuravnoteženu kćerku, dotle ima sve više onih koji tvrde da Željkova baka koristi mentalnu nestabilnost svoje kćerke za zaradu, čak i da to nervno rastrojstvo podstiče kako bi joj kćerka bila što luđa, piše Srbija danas.

Pravu istinu zna samo majka, ali jedan događaj iz zadruge 3 dosta svjedoči o pravom odnosu Marije i Miljane. Tada je Željkova majka prvi put progovorila o torturi koju stalno trpi od svoje stroge majke, pa je iznela dosta teške optužbe.

Mi vas podsjećamo šta je tom prilikom rekla.

Pitanje u “Trenutku istine sa Zolom” na koje je odgovor bio “NE”, glasilo je: “Da li si sada ušao u “Zadrugu” zbog ličnog interesa?”, a odgovor je bio istinit.

Odmah nakon odgovora došlo je do velike svađe za crnim stolom između Marije i Miljane Kulić. Miljana je počela da urla na svoju majku, jer joj je zasmetalo što je Marija odmah željela da iznese svoj stav.

– Prvo ću ja! Pusti me, nije mi dobro! Nemoj da mi upadaš u svaku riječ! Pusti me ženo, ostavi me! Evo, neka priča gospođa! Pusti me više ženo, da kažem jednu j*benu rečenicu! Ostavi me na miru! Godinama se iživljava! Možda da nije bila toliko stroga prema meni, možda ne bih birala pogrešne partnere! Ja sam morala godinama da polažem račune, imala sam strah od njih iako me nikada nisu tukli! Ti si me vodila na psihijatriju! Ja sam samo išla pjevače da gledam! Ja sam ćutala! Darko, izbacite je napolje – urlala je Miljana.

– Da li si sada ušao zbog interesa? Noću se spremiš i ideš pratiš pjevače! Imala si strahove da se vratiš iz Beograda! Ti si išla da gledaš pjevače! Samo ti se išlo na Košutnjak! Ne bi išla sa pjevačima na sud da si bila prijatelj sa njima! – rekla je Marija.

