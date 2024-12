Zelenski žestoko napao Orbana: Nadamo se da neće zvati Assada i slušati ga sat vremena

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je mađarskog premijera Viktora Orbana zbog njegovog telefonskog razgovora s ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy looks on, as he visits a hangar, in Eindhoven, Netherlands, August 20, 2023. REUTERS/Piroschka van de Wouw