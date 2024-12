VIRALAN SNIMAK: Ronaldov sin na pitanje Youtubera odgovorio s “InshAllah”, fanovi se samo pitaju…

Naime, zajedno s popularnim YouTuberom Mr. Beastom, Ronaldo je snimao video u kojem je pozvao svog sina, Cristiana Ronalda Jr.-a, da se pridruži razgovoru. Tada je uslijedilo pitanje koje je mnoge iznenadilo – Mr. Beast je pitao mladog Ronalda bi li volio jednog dana zaigrati zajedno sa svojim ocem, poput Bronnyja Jamesa i LeBrona. Odgovor 14-godišnjeg Juniora bio je jednostavan, ali dubok: “InshAllah.”

Ovaj odgovor nije dugo čekao da postane viralni hit na društvenim mrežama. Fani su odmah počeli spekulirati: je li Cristiano Ronaldo Jr. musliman ili je jednostavno usvojio izraze iz saudijske kulture s obzirom na to da sada živi u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije? “InshAllah”, što znači “Ako Bog da”, postalo je tema o kojoj su mnogi raspravljali, pitajući se ima li to dublje značenje.

Na sve to, Ronaldo senior je s osmijehom odgovorio kako se nada da će, jednog dana, zaista moći zaigrati zajedno sa svojim sinom. Iako je ovaj trenutak izazvao lavinu komentara, ostaje pitanje hoće li se snovi o ocu i sinu na terenu i ostvariti.

Cristiano Ronaldo Jr., koji ima 14 godina, već je pravi nogometni talent i nastupa za omladinske selekcije Al-Nassra – kluba u kojem igra i njegov otac. U tom timu, legendarni Portugalac je 25 godina stariji od svog sina, no njihova zajednička budućnost na terenu možda nije tako daleka kako se čini!

Cristiano Ronaldo’s Son says “Inshallah” when Mr Beast asks is he wants to play with his father ⚽️ pic.twitter.com/TBey9SF8hZ

— Halal Nation 𝕏 (@HalalNation_) December 9, 2024