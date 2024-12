U petak na snagu stupa pravilnik o zabrani pušenja u FBiH

Dokument službenog naziva Pravilnik o uvjetima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, kojim se definirajau pravila o zabrani pušenja u, između ostalog, ugostiteljskim objektima u Federaciji BiH, stupa na snagu u petak, 13. decembra.Navedenim Pravilnikom propisano je da vlasnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta, prema klasifikaciji i kategorizaciji u ovoj grupi u skladu s propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, može osigurati poseban prostor za pušenje odvojen od nepušačke zone, uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 10. i 11. ovog Pravilnika.

Neki od uvjeta propisanih Članom 10 ovog Pravilnika kažu da: prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok vazduha zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor; površina prostora ne smije biti manja od 10 m²; prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine uslužnog prostora; prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore; prostor ne smije obuhvaćati šank; u prostoru se ne smije konzumirati hrana; itd. Detaljnije o Pravilniku možete pročitati na službenim stranicama Federalnog ministarstva zdravstva,piše N1

Za one koji prekrše zakon predviđene su kazne koje se kreću od 2.000 KM do 5.000 KM za pravna lica, od 300 KM do 1.000 KM za odgovorna lica te od 500 KM do 1.500 KM za vlasnike i korisnike prostora gdje je pušenje zabranjeno. Kazna za fizička lica je 100 KM.

Javna kampanja pod nazivom “Zdravlje je zakon”, a putem koje se podržavaju efikasni zakoni za kontolu duhana u BiH, aktivno informiše građane koji su to ugostiteljski objekti u kojima već nije moguće konzumirati duhanske proizvode.

Na njihovim stranicama kreirana je i mapa putem koje možete pronaći ove ugostiteljske objekte širom FBiH, a svakodnevno se ažurira.

