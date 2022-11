“DOSAD SE NISAM UDAVALA, SAMO SAM RASTURALA” – Maja Marinković već dala ideje za VELIKU RIJALITI SVADBU, evo šta osjeća prema Bilalu

Maja je istakla da se Bilal vjerovatno zaljubio i da su njegova osjećanja iskrena.

– Mislim da je iskren i da nije zarad nečeg. Vidim koliko se promijenio, a nismo mnogo dugo zajedno. Pažljiv je i vodi računa o sitnicama za koje sam mu sugerisala, pa mislim da postaje malo ozbiljnije između nas – rekla je Maja.

– Nisam zaljubljena sad, ali je tu početna faza emocije. Uhvatim sebe kad se posvađamo, kad poludim i napravim haos, pa mu prva priđem, pošaljem Necu da vidim gdje je, e onda uhvatim sebe da mi je stalo. Dok me je za Marka Markovića boljelo uho gdje je, ovo nije taj slučaj – rekla je Maja.

– Nikad se nisam udavala, uglavnom sam rasturala. Šalim se, mislim ne šalim se. Pa, to je po meni nešto najjlepše o čemu svaka žena sanja i koja jedva čeka da doživi. Voljela bih da bude veselo, kao prava ceremonija, da imam prelijepu vjenčanicu. Da bude na neki moj način posebna. Voljela bih momačko i djevojačko veče, sve lijepo i glamurozno, lijepa venčanica. Voljela bih da izaberem kuma i kumu, majku, oca. Da bude baš zapamćen dan – rekla je Maja.

– Dopada mi se Bilalova duhovitost, energija, harizmatičan je i ima to ludilo kao ja. On je jako sladak, ali imali ste priliku da mi fizički izgled nije presudan. Ima žar i strast između nas. Volim da pričam sa muškarcima, da su zanimljivi i pažljivi. On radi na toj pažnji u posljednje vrijeme. Ali harizma definitivno. Ja sam njega osvojila drčnim stavom. Dopada mi se što neće u potpunosti uvijek da me posluša, ali krenuo je da me poštuje jer kreće da se zaljubljuje u mene – rekla je Maja, piše Kurir.rs.

