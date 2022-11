“ODVRATNO JE VIDJETI TAKVU SCENU I SVOJE DIJETE” – Marija Kulić zgrožena, Miljana prekršila obećanje i 2 puta imala INTIMNE ODNOSE

Sa svojim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom “ovjerila je” tuš-kabinu, a rano jutros imali su odnos i u izolaciji. Marija Kulić, njena majka, žestoko se tome protivi, piše Pink.

Njoj je bilo vidno neprijatno kada su je pitali kako komentariše to što joj kćerka ponovo ima intimne odnose u “Zadruzi”, iako je obećala da neće.

– Pitate majku kako komentariše kćerkin s*ks? Ne, najbolje da pitate to oca, Sinišu. Šta treba da kažem? ‘E, fantastično, gledala sam više puta, super su’. Dobro znate moj odgovor i bez odgovora – kaže Marija.

– Naravno da je odvratno vidjeti takvu scenu i svoje dijete. Htjeli su da se sklone, da ne vide zadrugari. Nisu obratili pažnju na kameru 360 stepeni. Da nisu tamo, oni žive zajedno i to sigurno rade. Ispod prekrivača bi se isto vidjelo šta rade, jer se prekrivač pomjera. Nemoguće je to tamo raditi, a da se ne zna da to radiš. Pa, niko nije glup. A, sa druge strane, ona živi sa njim. Najbolje je kad već uđeš, da se o tome ne razmišlja i ne radi tamo. Mozak preusmjeriš na druge stvari, ne zbližavaš se previše u krevetu, svako na svoju stranu i umoriš se da bi jedva čekao da zaspiš – objasnila je Marija.

– E, onda su odvratni i jedno i drugo. Nenad se možda boji da ako on ne pristane, da će ona da pomisli da ga ona neće u tom smislu, pa će možda da se naljuti, kao napolju, što se žalila Zoli… I da će onda da mu tjera inat sa Zolom. Ovdje, kod kuće, su bili krajnje kulturni, to se nikada nije vidjelo ni čulo. Nenad je takođe povučen i sramežljv, ali on radi šta ona hoće, da ne ode kod ovog – kaže Marija i dodaje:

– Miljana tamo živi i ponaša se kao da je kod kuće. Nije ona sezonski tamo, pa će u jednoj sezoni da se suzdržava od odnosa, nego svake sezone, unazad pet godina, plus tri prethodne. I šta, osam godina da ima s*ks samo tokom jula i avgusta?

Facebook komentari