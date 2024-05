UVIJEK IM NEŠTO FALI / Ovi horoskopski znakovi se stalno žale

Prema astrologiji, postoje različiti horoskopski znaci čija ličnost ima ovakve osobine.

Škorpija

Škorpije su poprilično tačne i to očekuju i od okoline. Ljudi sa ovim horoskopskim znakom ne vole nered i kada stvari ne idu redoslijedom koji su planirali počinju da se bune i žale, piše alo.

Rak

Rakovi su često zarobljeni u svojim osiećanjima i to je ono što zna da postane razlog za ljutnju. Uvijek su na oprezu i zbog toga znaju da budu iritirani, a to vodi do ponalaženja mana u većini stvari, jer zapravo uvijek ih ima, samo je pitanje kako gledamo na stavri.

Strijelac

Strijelčevi su otvoreni i iskreni i zato nekada ne znaju kada nešto treba da se prećuti.

Djevica

Djevice su perfekcionisti i zato lako pronalaze mane u okruženju i ljudima. Znaju da nerviraju ljude oko sebe jer se previše žale, pa čak i na najsitnije detalje.

Facebook komentari