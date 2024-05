Kćerka Toma Cruisea se odrekla slavnog oca, promijenila i ime

Nakon razvoda njenih roditelja i dodijeljenog punog starateljstva Katie Holmes nad Suri, majka i kćerka su nastavile živjeti same u New Yorku.

Jedina povezanost sa ocem je bila alminetacija od 400 hiljada dolara, koju je on godišnje isplaćivao. Ali, s njenim punoljetstvom, taj iznos je prestao stizati. No, to nije jedina promjena koja je došla s njenom punoljetnošću.

Odlučila se da više neće koristiti njegovo prezime, već će koristiti ime Noelle.

Dok je glumila u njujorškoj predstavi “Head Over Heals”, predstavila je svoj novi identitet, otkrivajući da je Noelle zapravo srednje ime njene majke Katie Holmes. Suri je odlučila prigrliti to ime i koristiti ga kao umjetničko ime.

U zabavnoj industriji, korištenje umjetničkog imena nije neuobičajno, pa nije iznenađujuće što se i Suri odlučila na takav korak, pišu vijesti.

