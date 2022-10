MAJA PRIZNALA EMOCIJE PREMA BILALU – Progovorila o SUKOBU sa Urošem Ćertićem, pa se prisjetila Filipa Cara

Naredna takmičarka sa kojom je voditelj Darko Tanasijević obavio intervju bila je Maja Marinković, koja se nalaži u žiži interesovanja ove nedjelje zbog odnosa sa Bilalom Brajlovićem, ali i sukoba sa Urošem Ćertićem.

– Maja se žali, kuka, kaže da je nervozna i bijesna, šta je bilo? – pitao je Darko.

– Malo sam oko tih nekih stvari, naočare od 500 evra. Samo treba da Taki uzme to, sredi i da mi vrati – rekla je Maja.

– Hajde da prokomentarišemo ulaske od sinoć, jesi se obradovala? Miljani je bilo žao što ti se nije javila prošlog puta – dodao je Tanasijević.

– I kad mi se nije javila, nisam je uvrijedila, niti sam se osjetila poniženo. Ona je dobar čovjek, imale smo uvijek dobru relaciju. Drago mi je što je ušla. Rijaliti nije rijaliti bez tih nekih starih igrača poput Miljane. A Zola kao Zola… Juče mi nije dao da dovršim rečenicu, nisko je udarao. On je uvijek bio lijevo smetalo u mojim ljubavnim odnosima, ali sličan se sličnom raduje, oni su to dozvolili – istakla je Marinkovićeva.

– Rekla si za Cara i Janjuša da su cirkuzanti – nastavio je voditelj.

– Da, u tim drugarskim odnosima, stvarno je smiješno. Ne vjerujem da su to istinska prijateljstva. Kad smo Filip i ja posljednji put pokušali da izgladimo odnose, znam kakvo je mišljenje imao o njemu. Vidiš kako ih ja udružim. Ali Čorbica je iznad te situacije, pozdrav za Cicu – poručila je ona.

– Bilal i ti, mačka i miš? – pitao je Darko.

– Nešto tu nije dobro, ne možemo jedno bez drugog, malo je postalo zabrinjavajuće, ne mogu ja to lako. Iz dana u dan nam je odnos sve jači i jači. Nije da ne mogu bez njega, ali volim da ga zagrlim, da bude tu pored mene. Samo sam nesigurna u tu priču. Ne bih da doživim kao Ana, ona je truleks. Primetila sam da je počeo da ima emocije prema meni. Sinoć je rekao da kad kaže da se distancira jednom, to uradi. Ali nije to uradio. Pitala sam ga jutros da li se zaljubio u mene, rekao je da neće da kaže jer ja sve iznesem. Možda se nije zaljubio, ali raste. Možda sam pregruba prema njemu, ali to je da ne bi nešto uradio. Oboje imamo prejak ego i ne dozvoljavamo da ih neko ograničava. Ja ne tražim abnormalne stvari. Papučicu koju mi je poklonio Marko sam skinula zbog Bikija, vidiš da ispoštujem. On mene radi, ali mora da se pojača, da vidim neki čvršći stav. Idemo polako, pa da vidimo kuda će naša lađa da plovi – rekla je Maja.

– Bio je ovdje jedan prošle sezone koji je dizao, spuštao sidra, Filip Car – dodao je Tanasijević.

– Ne bih ja o bivšima. Moja zastava je bijele boje ako dođu, ko je god došao, dobrodošao je. Ne mislim mu ništa loše, želim mu sve najbolje, kao i svim bivšima. Njegove niskobudžetne vezice (sa Dalilom) me ne zanimaju, ja sam to prošle godine razbucala za dva dana. Kad mačke nema, miševi kolo vode. Sa Bilalom se igram Toma i Džerija, ali teško da ću ja biti miš – dodala je Marinkovićeva.

– Filip je bio Supermen, da li je Bilal tvoj Supermen sad? Što si naručila tu pjesmu? – pitao je Darko.

– Bio je. Slušala sam danima tu pjesmu u glavi, htjela sam onako sebi za dušu da je čujem – dodala je Maja.

– Šta ćemo sa Ćertićem, u kakvom ste odnosu? – pitao je voditelj.

– Negativan lik, nije trebalo da ga udarim, ali više je iscenirao to. Jako je negativan. Voli da maltretira ljude po kući, uvrijedio je mog oca. Odlijepila sam tu noć, vjerovatno mu je i Taki napolju sve po spisku, ja sam njegov sin. On je moje sve, nijednog trenutka ne žalim, uvijek ću da stanem kad mi neko vrijeđa oca. Stala sam mu na put kad sam prosula proteine. Iznosi stvari iz nemoći jer je odbijen. To je način da mi se približi. Kad sam ga udarila šoljom, rekao je da se tu vidi više strasti nego u odnosu sa Markom i Bilalom. Znači da on to voli. On krade. Tu je kriminalni klan, Bakša isto. Zorica Marković mi je uzela vlažne maramice, poludjela sam, ona je rekla da hoće da ih sakrije, bile su pored glave, pa da neko ne ukrade. Anita, Ana Spasojević, Sandra Bakša, jako smiješno, jako primitivno. I gospođa Pufna (Cveta) je u tom klanu, jeziva je kao čovjek, spletkara je – istakla je Marinkovićeva, piše Srbija danas.

