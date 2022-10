“ON JE MOJ MALI!” Maja ZAREŽALA na Anu, pa IZGORJELA OD LJUBOMORE: “Kad uđemo u vezu, to će BITI LJUBAV!”

Maja Marinković opet je napravila ljubomornu scenu Bilalu Brajloviću, nakon što se nasmijao Ani Spasojević. Onda se Maja njoj obratila i nastala je svađa između njih dvije, piše Srbija danas.

– Ana da te pitam, je li ti se smijao? – upitala je Maja.

– Majo, šta te to briga – rekla je Ana.

– Briga me, jer je on moj mali. Ti si sa njim bila dan i po, a ja kad uđem u vezu sa njim, to će da bude ljubav – smijala se Maja.

– Ti trčiš tu za njim – kazala je Ana.

– A ti mu skuhaš hranu,a on ljubi mene i poklanja mi tvoju hranu – rekla je Maja.

– Pa dobro šta. Niko neće ostati gladan dok sam ja tu – kazala je Ana.

– Što Ana ne bi imala naziv Ana ketering ili Ana truleks – kazala je Maja.

– Bar sam srećna kada legnem, ti nisi – rekla je Ana.

