“MAMA GA JE PLJUNULA KAD ME JE ŠUTNUO TRUDNU!” Miljana otkrila STRAVIČNE DETALJE, Dejan BRANIO Ivana, nastao HAOS

Tokom emisije “Izbacivanje” povela se diskusija o Ivanu Marinkoviću. Dejan Dragojević je pokušao da objasni njegovo ponašanje.

– On zna da njegovo ponašanje ne valja. Ali on kad komentariše druge ljude ima dobro gledanje. Ja sam živio sa njim, svađao sa njim, on je čudna osoba. On nije pričao priču, kako je ostao bez oca, ko zna kako se odrazilo. Ja Miljanu razumem, ima dete sa njim, ljuta je što nije bio tu, što ne pita kako je Željko. Da li je to neki poremećaj, ne znam… On mora da bude grub, da bi sebe malo “upakovao”, ja razumem šta Miljana govori… – pričao je Dejan.

– Dejane, baš si mi neprijatno iznenadio večeras. Čovek kad priča, pođe od sebe. Da li bi ti mogao da ne viđaš svoje dete, da pozdravljaš psa, a ne Lenu i Željka? Priča da nema emocije prema sinu, a gde su emocije prema ćerki? – pitala je Miljana.

Ja sam isto pravio sr*nja. Evo, imali smo situaciju kad su Bebicu osuđivali što ne viđa svoju decu, a tebe voli – rekao je Dejan.

Svoju decu viđa, mom detetu je posvećen. Ja sam u toj igri što se život zove pobednik, a ove godine i u rijalitiju – dodala je Kulićeva, piše Srbija danas.

– Ja sam neutralna strana, komentarišem… – nastavio je Dragojević.

– Znaš koliko je moja sestra Tijana plakala kad je došao da vidi Željka. Ako nema osećaj, kaže da mene nije voleo… Posle 4 godine me pita kako je Željko, to je provokacija. Moja majka ga je pljunula kad je Dalila rekla da me je šutnuo trudnu. Šolju u glavu je dobio kad je rekao dabogda mi se raspalo to što nosim… Ne bih više da komentarišem Ivana, želim da pozovem gledaoce da glasaju za Danijela Višića. To su moji najveći blamovi, Danijel i Ivan. A Maja mi je toliko pala u očima zbog Pece, otpratila sam je sa Instagrama. Ne znam kako Aleksandra Subotić nije znala sa kakvom k*rvom je imala posla, k*rvom po ponašanju. A kako mu je Aleksandra oprostila, to ne znam? Znači i ona ga ne voli… Uh, i Bebica je meni oprostio sve, bolje je da malo ćutim – govorila je Miljana.

