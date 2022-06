“DALILA NIJE DJEVOJKA KOJU MOGU DA ODVEDEM KUĆI!” – Brutalno je isponižavao pred svima, ne zaslužuje

U toku je emisija Pitanja gledalaca sa Ivanom Šopić, a naredno pitanje bilo je za Lepog Miću.

– Rekao si da si siguran da Car nema savjetnike Đedovića i Sandru, uveliko bi izrodio djecu sa Dalilom i ne bi imao problema – glasilo je pitanje.

– Da, njemu je stalno neko potreban, stalno priča sa nekim, neko ga usmjerava. Jasno je da mu treba neko blizak da ga sasluša, ali da priča neke banalne stvari i da traži savjete do te mjere mi nije normalo. On je visoko inteligentan dečko, nije glup i ne treba mu niko da mu govori šta treba da radi. Odlično zna ko je kriv i o čemu se radi, ali eto. Ona nije djevojka koju on može da odvede kući, on bi sve na svijetu dao da može, ali neće usrećiti nekoga. Došlo je do toga da više ne mogu jedno bez drugog, a upropastili su odnos. Davao sam im savjete kao otac, ali ne vrijedi… Znam da on odlično zna šta mu ja govorim… Stvari koje su jedno drugom rekli su užasne i imaju trajne posljedice… Mogu da budu mirni neko vrijeme, ali ne dugoročno… – odgovorio je Mića.

– Ja sam zbog Marka i Sandre otišao na tri četiri kiretaže, ali evo, sljedeću put ću roditi, obećavam! Nikada se nisam savjetovao u smislu da mi kažu šta da radim ali mi nekada treba neko da me sasluša. Nekad mi treba da mi neko da potporu ili potvrdu, jer ni sam nekad ne znam gdje sam. Sa Sandrom sam svega dva tri puta govorio na tu temu, sa Markom možda pet, šest puta za sve ovo vrijeme, ali nije to uticalo na mene i moje postupke… – govorio je Car.

– Apsolutno sam siguran da nemam uticaja ni na koga! Čuli smo više puta da je bilo tu posla u smislu pravljenja djece, pa ne vidim da sam bio kontraceptivan. Jasno mi je da ljudi to mogu da pomisle, ali stvarno nije istina da me on sluša niti sam ja često na njegovoj strani. Nisam se ja često pretjerano ni miješao nego usput porazgovaramo kada dođe… Gomilu puta sam mu rekao u kojim situacijama nije u pravu i koje stvari ne mogu da se rade. Kada mislim nešto ja i kažem, ali da sto puta se*em na istu temu, zaista ne mogu. Sve u svemu ja nisam prepreka da neko ovde rodi niti me to zanima… – dodao je Đedović.

– Filip je u pravu, nismo mi mnogo puta razgovarali o njima. Više je Dalila ta koja je dolazila po savjete, a istina, da su me zaista slušali, možda bi stvarno sada imali djecu i živjeli srećno. Ali jasno je svima, da oni nikoga ne slušaju, a ne mene. Ja sam neko ko se trudi da uvijek budem realna i da kažem kako jeste… Preveliku težinu imaju iza sebe, pitanje je da li će moći da prebrode – dodala je Sandra, piše Srbija danas.

Detaljnije u nastavku.

