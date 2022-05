EVO ŠTA JE REČENO ALEKSANDRI NAKON DEJANOVOG BIJEGA: Sasuo joj istinu u lice

U toku je podjela budžeta ovonedjeljnog vođe Lepog Miće, on je odlučio da svojim prijateljima da male budžete, a onda je stavio na stub srama Milanu Šarac koja je bila sa oženjenim čovjekom prije Zadruge, a onda naredni budžet dao Aleks Nikolić.

-Ona meni diže pritisak svaki dan, što to radi nemam pojma. Ona je u ovoj sezoni našla sebi izbor i bori se sa njim, Dejanom, ona radi dobro u nekim stvari, a u nekim i griješi. Kada kažem da griješi ona se naljuti. Ja sam rekao da ne traži đavola, i za sve sam bio u pravu, jače je od nje nešto ali sve je to njen izbor. Rekao sam da svaku riječ koju kažeš u toku dana da će biti predmet rasprave, ja tebe pitam da li to radiš namjerno ili sama sebi nabacuješ probleme. Juče kada je bio Bajram ti si pričala velike budalaštine, raskid i sve. To ti nije potrebno, ako nemaš snagu da izdržiš sve to, onda nemoj da ulaziš u vezu. Govorim ti jer si mi draga, čudna si mi u tim vezama ali radi šta hoćeš. Jako si prijatna u društvu, odana si osoba, par puta si me izlagala ali to su sitne stvari. Te stvari moraš da vodiš računa, Dejan Dragojević je tvoj izbor, ako smatraš da si jaka to iznesi, ako ne onda raskini, nemoj da se raspadaš – pričao je Mića i dao srednji budžet.

Podsjetimo, Dejan je nakon prolivenih suza i sukoba sa Aleks pronašao način da napusti imanje.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari