SVAĐA ZATRESLA IMANJE! Viki i Marko u žestokom OKRŠAJU: “Opališ mi ŠAMARČINU…” (VIDEO)

Nakon sastnka, Marko Osmakčić ušao je u svađu sa Viki Mitrović.

– Ti si maksimalno vredna. Džabe te vrline, kad je ostalo iritantno. Crpiš energiju, je**o vampira. Opališ mi šamarčnu, simbolično – pričao je Marko.

– Možeš da se ne dereš? – pitala je Viki Samo ja progutam knedlu i kontam izdrži još mesec i po. Bolje mi je da gurkam kolica, nego opet klanje – rekao je Marko.

– Moja je greška što sam sa osobom koja je sa mnom iz nužde – rekla je Viki.

– Ma jesam iz nužde, ali sam navikao na tebe. Ne manipulišem, nego mi se neke stvari ne dopadaju kod tebe. Svaki put mi ovako uradiš, nije ovo prvi put – rekao je Marko.Okej, dobro ajde. Ja to radim da bi se ti smirio. Okej, neću – rekla je Viki,piše Srbijadanas

– Takva si, ne može te niko promeniti i to je to. Imaš u sebi to perfidno – nastavljao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

