OBRAČUN CARA I DEJANA UŽIVO U PROGRAMU! Dragojević prozvao Filipa, on mu žestoko ODBRUSIO! (VIDEO)

Tokom emisije “Gledanje snimaka” pušten je video klip na kom se vidi kako Marko Đedović i Filip Car pričaju o Dalili Dragojević i Dejanu Dragojeviću.

– Imaju poravo da misle šta hoće. Dejan i ja nemamo ništa, niti ćemo imati. Gledam ga samo kada ima izlaganje, kao što gledam i svakog ko izlaže. Ja sam osoba kod koje se tumači sve. Što se tiče Đedovića, za njega se zna, ja vrlo dobro znam šta on radi – rekla je Dalila.

– Niti ću da komentariušem, ne interesuje me ko će kako da gleda, neka me izuzmu samo. Meni je bitno da se Aleks ne peca i bezveze mi je što svi vide kontra. Onda vide mene kako idem u wc, ovamo se dešava nešto mnogo veće sa Anđelom. Ne vide oni mnogo krupnije stvari. Bilo je situacija kada sam hteo da napravim svađu. Niti ću ja da igram rijaliti, ja sam u svom odnosu sa Aleksandrom iskren. Ne igram rijaliti, po svaku cenu da budem u komentarisanju, ne poada mi napamet. Ja neću na silu ništa da radim, meni je sada jako lepo. Ljudi imaju pravo da komentarišu – rekao je Dejan.Mi smo o svemu tome pričali na pretresu, neću više davati na važnostima tim stavrima. Uopšte više neću komentarisati. Ovde se vidi samo Dejanova strana, kako Dejan gleda… Svi smo malo preterali, počevši od mene. Rekla sam već jednom. To da li ću ja njemu uzeti pare, nemam ja koje pare od njega da uzmem. Neću više komentarisati Dalilu, niit ću obraćati pažnju. Ja sam strahovala da on može da počne da gleda tamo i da mu se ne vrate emocije – rekla je Aleksandra.

– Ja sam svima napravila život da im bude lepši. Ja sam se samo pomerila sa puta – rekla je DalilaOdavno smo Marko i ja komentarisali to za Dalilu. Ja sam uvek govorio Dalili da vidim da tu postoji ogromna doza kučke, gadure i loše osobe. Kada sam doživeo neke stavri na svojoj koži. Ja sam po prvi put u totalno drugoj dimenziji rijalitija – rekao je Car.

– Ovi što čiste palubu, neka nastave da čiste – ubacio se Dejan i poručio ovo Caru.

– Ja sam uvek kapetan – odbrusio je Car.n voli Dalilu i njegov pogled je samo tamo. Filip je imao dominaciju kada je Dalila plakala dok je on plakao. Ali sada, ona ne plače i on ne zna šta da radi. On je meni rekao da ne znam ja šta se valja ispod brega – rekao je Lepi Mića.

– Smatram da Anđelo možda u kući sada trenutno najozbiljnije gleda na Dlialu kao na žensku osobu. Čak i pošle godine nisam dobio utisak. Meni je nje žao jer se našminkala i misli da je prep*čka. Ispada kao kuja u teranju. Žena koja je bila u braku pet godina, ispada smešna ako se tako prezentuje. Mislim da gleda ozbijno na nju. Ja sam njega uvek gotivio i uvek smo bili korektni. Ako Anđelo ne zamera neke stvari, onda okej. Dalila ponosno iznosi stvari – rekao je Car,piše Srbijadanas

