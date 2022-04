NOVA DRAMA ALEKSANDRE I DEJANA – Dragojević misli da je OGRANIČENA

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić ušli su u još jednu raspravu za vreme reklama, a ona mu je zamerila što je rekao da je ona ograničena.Ti meni kažeš da sam ogranićena, zbog čega? – pitala je Aleks,

– Ne znam zbog čega sam to rekoa, je l’ me sprdaš sada? – uzvratio je on.

– Ti misliš kao i ostali ljudi – rekla je Nikolićeva.

– Nemoj da me porediš, sve možeš samo ne to. Mirio se i svađamo, mučimo se – nastavio je Tebi je veza sa mnom mučenje – zaključila je ona,

– Jao, Aleksandra – dodao je Dragojević.

– Ja neću da imaš isto mišljenje o meni kao ovi ljudi – dodala je Aleks.

– Bravo, neću ni ja. Super, sad mi je drago i znaš šta ti ja govorim. Ja nemam – rekao je Dejan.

– Ja nisam ograničena, ja sam samo iskrena i nisam proračunata – odbrusila je ona.

– Sad hoćeš opet mene da okarakterišeš kao lošeg. Je l’ sam ja proračunat u vezi sa tobom? Je l’ to loše? Ne znam što imaš tako loše mišljenje o meni – pričao je Dejan.Gledam tebe kao sebe i sve vidim šta će da bude. Podavićeš narod, a to nema veze sa njima, nego sa nama. Ja sam to shvatio pre četiri godine i od tada mi je svaki odnos idealan. Neka joj svako ispira mozak, ako joj ispira, noga u du*e. Ti si zgrčen. Slušam te sad i sećam se sebe, ista ispiračina mozga, a u sve to se zaljube u to bolensici. Kad sam se prevrnuo u trenutku i vratio se u odnos koji je pre pretposljednji, nisam mogao da ubedim da osećam nešto i mislili da ne osećam ništa. Radio sam šta sam voleo, voleo koga sam želeo – ubacio se Đedović.

– Meni je žao da nam se kvari odnos zbog gluposti – dodao je Dejan.

– Ako se pokvari, najićiče neki bolji. Nema spasa od toga, nema zaštite. Što više puštam,b liže su meni – rekao je Đedović.

