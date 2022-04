“NJEMU TREBA POMOĆ! TREBA GA POSLATI U NEKU USTANOVU!” Zadrugarov OTAC se oglasio – “Ne viđa svoju djecu”

Otac učesnika najgledanije sezone “Zadruge”, Stefana Karića, Osman Karić oglasio se i iznio svoje mišljenje o aktuelnom ljubavnom trouglu Miljani Kulić, Nenadu Macanoviću i Lazaru Čoliću Zoli.

– Pratim svaku situaciju u Zadruzi pa samim tim i situaciju koju nisam mogao da propustim, svađu Miljane Kulić i njenog “izabranika”. Kad kažem “njenog izabranika” ne mislim na Zolu već na izabranika Marije Kulić, majke Miljane koja svom djetetu misli najbolje a to je Bebica Macanović. Razlog čestih svađa izmedju njih je baš taj, što Miljana ne voli Bebicu na način na koji voli Zolu, već na neki sažaljiv način i zbog svega što joj Bebica u ovom trenutku kada je u kolicima pruža. Mislim da je “bebica” tri u jedan, patološki voli, patološki vara i patoloski laže, sve to radi sa lakoćom jer je i on sam ubijeđen u svoju laž kao i istinu. Ne treba mu zamjeriti, treba mu pomoći i poslati ga u neku ustanovu gdje će mu stručna lica pomoći. Jednostavno mislim da čovjek koji može da ne viđa svoju djecu, ne može voljeti nikog pa ni dijete Miljane. To bi trebalo da zna i majka Miljane, a ne da se koristi krilaticom “svaki sljedeci, bolji je od Zole” – rekao je Osman Karić, prenosi Srbija danas.

