RASULO! Car pred svima priznao da je KONAČNO shvatio da ga Dalila VOLI, a onda je došlo do HAOSA između partnera zbog OVE STVARI! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević pročitao je Dalili Dragojević i Filipu Caru.

Kada ćete vas dvoje shvatiti da je većina ljudi iz vas zarad interesa? Ukapirajte da ste jedno drugom najbitniji, čuvajte a sam malopre na onom pitanju pričao kakav mi se obrt desio u glavi. Nisam joj verovao, mislio sam da je ona moj neprijatelj. Sve sam jutros video, sve mi je bilo jasno. Ne treba da budeš pametan puno da vidiš da ljudi… Evo, Matora i ja da imamo svađu. Ako se Sandi, koji mrzi Matoru, prikloni u toj situaciji Matoroj, znači da mene mrzi više. Onda shvatiš u suštini da si sam sa tom osobom. Drago mi je što sam video snimke iz apartmana, video sam i sinoć koliko Dalila mene voli, koliko mi želi dobro. Da krenem na vrata, ona će prva za mnom. Siguran sam da me voli. Možda je najgora, ali me voli najviše na svetu. Desio mi se taj obrt u glavi. Znam sa kim ću da se držim. Shvatio sam da me ona voli. Ispoštovala me je za neke stvari. Ona treba da mi bude prioritet i fokus. Evo, obraćam se mami i sestri. Nemojte da zamaram mozak da razmišljam da li je neka devojka za mene. Bolje je da budem u vezi sa Dalilom ovde, nego da majka ne zna napolju gde sam u šest ujutru. Sve kad se okrene, bolje je ovo za mene. Na kraju vidiš, kao i u životu, porodica, partner, dva prijatelja. Ovde ako izvučeš jednog prijatelja i ljubav jednu, ti si na konju – rekao je Car.Matora, Anđela i Đedović su sa mnom bliski od prvog dana, mogu da tvrdim da nikad nisu gledali korist. Ovo ostalo, zaista, ima tu ljudi koji su korektni, bili su tu. Ali sve je to eskaliralo da se pokaže kakvo su mišljenje imali o meni. Ja sam neko ko ne može kada kocka i vidim da imam 10, 15 čipova, da neko pored sedi, a da nema. Ja sam bila sinoć u situaciji da nemam, a da se niko ne ponudi da mi da. Nisu mi dali Miki, Janjuš… – govorila je Dalila.

– Produbljuješ priču sad, dali su meni… – iznervirao se Car.

– Ja sam ti uvek davao, nisam video da nemaš para – dobacio je Miki.

– Mene su Miki i Janjuš iznervirali sinoć, izašla sam ljuta. Ja sam tu za sve ljude, bila dobra sa njima ili ne. Da, postoji averzija od određenih ljudi, biraju se strane, to se vidi. Ja sam rekla Filipu da ono što mi je Miki rekao prepiše njegovom stanju. Ali toliko sinoć žara kod ljudi da se desi taj konflikt, da se oni (Miki i Car) pokolju… – pričala je Dalila,pišeSrbijadanas

– Reci ko su ti ljudi, taj i taj – nastavio je Mića.

– Ja konflikte produbljivati neću. Postoje ljudi koji ti se približe kad ti treba, a kad si u problemu, nigde nikog. Mi smo jutros ostali sami Marko, Zola i ja. Dobro, Filipa retko ko može da izdrži kad priča – dodala je Dragojevićka.

– Gađaj u suštinu – pričao je Filip.

– Ja ne mogu da odgovorim na pitanje! Imao si slobodu da pričaš, a meni uskačeš! – pobesnela je ona.

Detaljnije u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari