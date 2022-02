DALILA SE NAPUCALA ZA EMISIJU, PA SKORO ZAVRŠILA U SUZAMA ZBOG DEJANA I HUSE: Otkrila detalje razgovora s ocem, CAR GORI OD BIJESA

Da li te je iznervirao kada ti je rekao da pozdraviš Dejana? – upitao je Darko, piše Novi.

On voli Dejana i Dejan mu je drag! Ali nema vraćanja na staro, to je gotova priča! Ništa me ne interesuje! Ja razumijem njega kao mog oca, voli ga na taj način koji ga voli. Ja imam neke druge boli koje me muče! Ovo sve što se dešava, ovako kad pričam sa svima, u životu sve bude i prođe! Ako nešto treba da se desi, desiće se! Ja sama sebi pravim filmove i pritisak. Da sam se stvarno zalagala, jesam. Da neko sa mnom raskida na svakih pet minuta, muka mi je više od toga! Muka mi je od tih poniženja! Više nemam potrebu da se pravdam! Ja sam shvatila da on traži veliku grešku. Ja imam na svaku njegovu argument, za mene to nije rješenje. Za mene je rješenje da ja ćutim i po je to! Imam to u galvi, pravdaj se i to je to! Ja znam da sam ja ispravna sto posto, pričam o sebi i to je to. Meni više pružanje ruke ne ide u prilog, Sada neka vrati osmijeh na lice. Da ništa ne vidiš, da sve zaboraviš, ne, ne može, ovde se priča o mojim greškama ne o njegovim. Ne valja kad ćutim, kad gledam u sto… Ništa ne valja. Kad je bila najgora situacija u kući, tad je bilo najbolje! Onda kada nemamo ni jedan problem niti pritisak, ne znam šta je problem, ne vidim rješenje. Imam posla sa osobom koji ima nezadovoljstvo! Da ga poštujem, poštujem ga! Da ga slušam, slušam ga! Kad kažem nešto što kažem, to mi se zamjeri, muka mi je više od toga. Ja ne isčekujem nikog – zaključuje Dalila.

Što imate tenziju i frku ako neko treba da uđe? – upitao je Darko.

Mene kao mene ne može da poremeti bilo čiji ulazak! Vidim neke stavri i jutros i večeras! Problem je pica, problem je koka kola… Napravio je dramu, kao i uvijek. Ja sam se povukla i otišla, legla sam u svoj krevet! Na greškama se uči! Naučiš kroz greške da ideš dalje u životu! Kad mi neko uđe u zadrugu, kad krenu da mi se bahate, meni je to presmiješno! Ja idem naprijed, nazad nikad! Nema potrebe da se vraćam u bilo kakvu prošlost! – iznosi Dalila.

Detaljnije u nastavku teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari