DALILA SKROZ OKRENULA PLOČU, evo šta sad priča o Filipu Caru: MIJENJA SE TOK RIJALITIJA

– Mi smo ovdje izgubil osjećaj za sve – rekla je Anđela, piše Novi.

– Ma, Car večeras čeka ulazak. Danas je 26i, a njemu ne pada na pamet da ide kod Drveta, ja sam navikla na pažnju. I za Dan zaljubljenih ne bi ništa bilo da Drvo nije zvalo sve muškarce… Ja da sam uradila ono što je on meni, ja bih okrenula cijelu Zadrugu zbog toga. Pa mi onda prebacuje picu. Ja sam juče poslije poziva opet pričala sa njim, zamisli – rekla je Dalila.

– Ma, da, meni da su rekli da se sklonim od Mateje ja bih to možda i uradila, ne znam – rekla je Anđela.

– On je u stanju da pojede sve, a da ne obrati pažnju na mene, e zato i nismo u budžetu zajedno… Umorila sam se od svađe i rasprave više. Ne vidim svrhu – pričala je Dalila.

– Ja mu dam cijelu čokoladu i odem ko kuhinje, vraćam se on pojeo cijelu čokoladu, ej da se on nije setio da mi ostavi barem kockicu. Sutradan mi traži rafaelo, ja mu dam, ti misliš da je on mene pitao da li hoću. Ne, jao. A priča non stop kako ne jede slatko… Sinoć jede picu i traži još, a poslije kaže da se prejeo. Prebacuje mi prodavnicu, pa dečko dok sam ja bila u prodavnici ti si mene varao – pričala je Dalila.

– Da, ma, samo sebe gledaj – rekla joj je Anđela.

