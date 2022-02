CAR POKUŠAO DA POHVALI DALILU, ONA PROPALA U ZEMLJU OD STIDA: Evo šta mu je otac rekao, BOLJE DA JE ŠUTIO

Mensur Ajdarpašić je prvo postavio pitanje Filipu Caru.

Pošto si se čuo sa svojom porodicom, zanima me, šta su ti rekli za odnos sa Dalilom i zašto si nezadovoljan ako ti sprema, kuha i ako je dobra u se**u? – pitao je Mensur, piše Novi.

Čuo sam se sa mojim prijateljima i sa ocem. Nikada oni ne pričaju o rijalitiju i vole da mi skrenu misli, tako je i malo pre bilo. Kada sam pitao za Dalilu, on je meni na svoj način odgovorio. Rekao mi je da pravim od sitnica problem, rekao mi je da mojoj majci ni jedna djevojka iz rijalitija nije dobra, a ja to i sam znam. Znam da ne prati mnogo, kao ostali gledaoci. Rekao mi je, baš to što si rekao, nije mu jasno zašto se svađamo kada je dobra u stvarima koje je naveo… Htio je da kaže ako mi paše, zbog svega što je naveo, da treba da se smirim. Biću iskren, mislim da moj otac ne shvata ljubavne odnose ozbiljno, jer me poznaje. Moja majka nikada to ne bi rekla, ili sestra. Prevedeno, htio je da kaže da je ona ostavila muža zbog mene i da ne treba da se bavim glupostima. Zna se zašto se žena ostavlja. Da sada mogu da sjednem sa njim, on bi rekao sljedeće ‘da li te vara – ne, da li si čist – jesi, da li te zadovoljava u krevetu – da, oko čega onda praviš problem?’, a kada malo bolje razmislim, u pravu je – odgovorio je Filip.

Malo je ružno reći da je žena samo za je*…, pranje i kuhanje, ali jeste tako. Kakvo je vrijeme došlo, da se žena cijeni ako opere nešto – smijao se Đedović.

Ni ja ne mislim da je lijepo da se na taj način neka žena gleda, ali to su važne stvari – dodao je Mensur.

On malo tako šturo priča, on je starija generacija. Ja sam neko ko je možda staromodan, ali ja zaista očekujem da moja djevojka zna i da skuha i da spremi. To dosta govori o njenom vaspitanju, odrastanju, ja mnogo vidim kroz to. Lijepo je i kada tvoja Milica sa 17 godina umije da te opere, znači da ima neki instinkt prema svom muškarcu. Moram priznati, meni je intiman odnos jako važan, a sa njom imam nenormalnu strast. On me odlično poznaje zato i govori takve stvari. Ne mogu reći da mi se*s nije bitan a da se dvije godine je* ispred kamera – govorio je Car.

