IZNENAĐENJE! EVO KOME JE DALILA VEČERAS ZALIJEPILA ŠLAG: Car će biti ponosan, jasno pokazala ŠTA MISLI O NJEMU

– Ja sam prošle sedmice dobila tri ili četiri šlaga. Nisam neko ko će da lijepi šlag da bih vratila, a ne bih imala ni toliko šlaga. Ovih dana šta se izdešavalo i vodim se tom logikom. Imam više osoba za ovu porciju. Ja bih mogla da zalijepim prelijepoj dami(Rešićeva), ali neću jer je večeras žurka, a mogla bih zbog nekih stvari koje je izgovorila. Mogla bih iui Lepom Mići, ali neću. Mogla bih i gospodinu(Dejanu) što se pripremio i zbog stvari koje mi je izgovorio. Mogla bih Aleks zbog sinoćne situacije, vezano za Matoru – pričala je Dragojevićka, prenosi Novi.

– Bilo je ironično – dodala je Aleks.

Izabraću ovog gospdoina – rekla je Dalila i zalijepila šlag Čorbi.

Meni je čast što si izabrala mene, a imaš toliko ljudi na grbači –

– Ne sviđa mi se što je sa svkom djevojkom na dobro jutro, tako je krenuo i meni, prilazio krevetu, pitao me šta sam sanjala. Kad sam drugi dan rekla da ne radi te manipulacije, imali smo sukob mišljenja. Ovo što radi sa Matorom i Aleks, on je svjestand aneće biti sa njom, ali je tu da se muva i kao dokaže da je pogrešna osoba za Matoru. Neće biti sa njom, pogotovo sad kad se dešava ovo sa Majom u izolaciji. Ima smisla za humor, ali je seljački namazan. Ušao je sa jdnim zadatkom, a to je da ispriča priču o Maji, a njegov boravak se tu završava. Mogu da pozdravim Kristijana i da kažem da je ovo čovjek koji je izdao svog najboljeg prijatelja. Bio je njegov potrčko,a trudio se da se predstavio kao njegov najbolji prijatelj. Za Taru je rekao da ne bi bio sa njom, a koristi da mu opere i počisti. Loš je čovjek i ostaće do kraja. Za mene on ima neki smisao za humor, koji je čudan, ali mi je nepostojeći. On da nema priču sa Majom ne bi ništa pokazao – govorila je Dalila, piše Pink.

