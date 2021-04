Hillary Clinton uoči dodjele Oscara: “Preporučila bih vam film ‘Quo vadis, Aida?'”

Kao što je poznato film bh. rediteljice Jasmile Žbanić “Quo vadis, Aida?” nominiran je za Oscara u kategoriji najbolji strani film.

Prema svim anketama važi za jednog od favorita, a prilog u tome ide i današnja objava nekadašnje prve dame SAD, državne sekretarke i kandidatkinje za predsjednicu SAD Hillary Clinton, prenosi “Hayat“.

Ona je na zvaničnom Twitter nalogu preporučila od svih nominiranih upravo film naše Jasmile Žbanić.

For anyone catching up on their Oscars viewing this weekend, I'd recommend "Quo Vadis, Aida." Telling the story of the Srebrenica massacre through one woman's race to save her family, it's an unsparing look at how genocidal violence happens. https://t.co/McUpggcmPd

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 23, 2021