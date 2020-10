Ceca Bojković napravila haos: “Aman, pustite nas ljudi da živimo i dišemo! Ako treba da umrem, ja ću da umrem!”

Jedna od najboljih srbijanskih glumica Svetlana Ceca Bojković gostovala je u Beogradskoj hronici na “RTS” i u toj emisiji otvorila dušu i rekla šta misli o pandemiji koronavirusa u svijetu. Ove njene riječi napravile su pravi zemljotres na društvenim mrežama i prepričavaju se.

Na pitanje novinarke kako se snalazi u vremenu koje je sve snašlo i da li se privikla na novu normalnost, aludirajući se na pandemiju koronavirusa, Bojkovićeva objašnjava:

– Snalazimo se kako moramo. Prvo želim da kažem da je taj izraz nova normalnost jedan od 10 izraza koji me u ovoj situaciji u posljednjih 6 mjeseci izuzetno iritira. Molim vas, šta je to? Oni koji moraju to da govore i koji proklamuju to nisu nimalo ironični. Normalnost je normalnost, nema tu nova ili stara – kaže Ceca i dodaje:

– Drugo, kada smo kod toga, kažu: “Socijalna distanca”. Šta je socijalna distanca? Postoji fizička distanca, socijalna distanca je nešto sasvim drugo. Znači tako neke fraze uđu u opticaj i one se tako ponavljaju.

– Mislim da je pozorište jedno od trenutno najugroženijih ustanova, jer je teško i glumcima i gledaocima u sali sa malom količinom vazduha – rekla je Svetlana Ceca Bojković

Osvrnula se glumica i na preporuke Kriznog štaba.

– Krizni štab nam saopštava razne kontradiktorne stvari, danas ovo, sutra ono, a onda stalna prijetnja da će biti novih mjera… Aman, pustite nas ljudi da dišemo, da dišemo i da živimo. Pa kad bude, biće. Ako treba da umrem, ja ću da umrem. Toliko od mene za danas – završila je ona, prenosi “Objektiv“.

