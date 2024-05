Ćamil Duraković: Još imaju priliku da postanu dijelom civiliziranog svijeta

– Došao je dan kada će Generalna skupština UN-a raspravljati o rezoluciji o Srebrenici. Ono što smo svjedočili proteklih mjeseci jeste da se otprilike da nazrijeti da će većina civiliziranog svijeta danas dati svoju jasnu poruku po pitanju genocida u Srebrenici. Vidjeli smo određene zemlje koje su sponzori i otprilike se zna da će rezolucija najverovatnije biti usvojena – kazao je u izjavi za Fenu Duraković.

Naglasio je da, međutim, one politike koje mjesecima pokušavaju da opstruiraju donošenje takve rezolucije nažalost ne staju ni danas, da promoviraju nekakvu svoju politiku u pokušaju da negiraju sve to.

– Danas će u Srebrenici biti i zasjedanje Vlade entiteta RS na čelu sa Miloradom Dodikom kao predsjednikom entiteta, gdje će navodno donijeti neke zaključke, sve u pokušaju da se tome suprostave – kaže Duraković.

Mišljenja je da se na takav način sigurno neće doprinijeti poboljšanju situacije i života građana na ovim prostorima.

– U 16 sati će početi zasjedanje Generalna skupština UN-a i rezolucija je na dnevnom redu i svako ima svoju poziciju i svoj stav o tome, ali nadam se da ono što mi očekujemo, da će biti doneseno. Nakon toga oni koji su protiv toga će sami sebe izolovati i staviti na negativnu stranu civilizacije i uporno svoj vlastiti narod držati u toj omči prošlosti koju moraju oni raščistiti sami sa sobom a ne mi koji smo preživjetli genocid i koji želimo da živimo u miru i prosperitetu u budućnosti – kazao je Duraković.

Dodao je da ne vidi nikakav razlog zašto bi uopšte došlo do nečega što se najavljuje od nekih zvaničnika iz entiteta RS i Srbije a to je da će to narušiti mir, stabilnost, da će doći do tenzija.

– Apsolutno ništa od toga se neće desiti niti postoje takvi elementi da se tako nešto desi, jer ovdje nije riječ o nekom novitetu, novom historijskom faktu, već je riječ o genocidu koji je već presuđen na međunarodnim i domaćim sudovima. Ova rezolucija nije ništa do jasnog stava međunarodne zajednice da se genocid u Srebrenici ne može negirati, da se ratni zločinci ne mogu veličati, da će 11. juli biti Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tako da čim prije ove politike koje sam pominjao te činjenice shvate još uvijek imaju priliku da postanu dijelom civiliziranog svijeta – poručio je Duraković, prenosi Fena.

