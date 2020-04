Admir Glamočak: “Ako mi ostane šta pameti, nastavit ću po starom”

Kako je i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti, dosta svog vremena posvećuje svojim studentima.

Iako Glamočak važi za osobu koja radije izbjegava medije nego što govori za njih, za “Avaz” je ipak rekao kako provodi vrijeme u izolaciji. Glumac je istakao da mjesta za dosadu nema, jer kako kaže – radi punom parom.

– Radim, imam časove, pripremam nastavu, čitam, kuham, nemam vremena – kaže Glamočak.

Svojim studentima na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu održava online nastavu i ističe da nije čudno tako raditi, ali da je veoma komplicirano.

– Pronalazim neki novi model za rad, ali za sada ide kako treba – rekao je glumac.

Izolacija je mnogima poprilično teško pala, ljudima nedostaje mnogo toga, ali najviše druženje, izlasci i prijatelji. No, za našeg glumca to uopće ne predstavlja problem, on kaže da mu ne nedostaje druženje, jer je nekad lijepo biti i sam.

– Nedostaje mi da igram predstave i kafa u bašti – govori Glamočak.

Svi već imaju u planu šta će prvo uraditi kad prođu mjere zabrane, a naš glumac, za kojeg kažu da je sve što je odigrao, bilo na filmu, u pozorištu ili na televiziji, doživjelo uspjeh, ne zna još tačno šta bi prvo uradio, ali se nada da će ostati zdrave pameti.

– Ako mi ostane šta pameti, nastavit ću po starom – našalio se glumac.

Kada mjere zabrane isteknu, zasigurno je da ćemo moći vidjeti još mnoštvo zanimljivih sadržaja od našeg glumca, prenosi “Avaz“.

