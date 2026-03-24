Sanja Kužet konačno otkrila da li se vraća u Zvezde Granda…

Voditeljica Sanja Kužet već neko vrijeme uživa u porodiljkom odsustvu, a sada je konačno otkrila pred milionskim auditorijumom da li će se i kada vratiti na veliku Grandovu scenu.

Na direktno pitanje u emisiji “Grand Specijal” da li je od septembra možemo očekivati na ovoj sceni Sanja je odgovorila potvrdno.

“Da, naravno da me možete očekivati”, rekla je Sanja Kužet, a potom je usledilo i konkretnije pitanje da li se vraća u „Zvezde Granda“, šou koji je uspešno vodila godinama.

“Da, svakako. Vjerujte od kada sam napravila ovu pauzu u takmičenju ne prođe dan da na Instagramu ne primim more poruka tog sastava, ili da me pozdrave ili da me pitaju kada ću da se vratim. I to iz čitavog regiona. Ja toliko dugo nisam bila u toj emisiji, a ljudi zapravo uopšte ne stiču utisak da mene nema i interesovanje ni jednog trenutka nije prestalo. Ne mogu to, a da ne podijelim sa vama i da se javno zahvalim jer je nemoguće svim tim ljudima odgovoriti i objasniti kakva je situacija”, ispričala je Sanja Kužet.

Voditeljica je otkrila i koji su razlozi njenog dužeg odsustva sa malih ekrana.

“Pa sad neko možda zna, pa da l’ je treće dete, drugo, prvo. Mislim što bi ljudi znali zašto ja još uvek ne radim. Neki misle da sam odustala, da sam se možda povukla iz voditeljskog posla, da me to više ne zanima. Ali to je zaista moja prva ljubav i 23 godine će biti kako radim ovaj posao”, istakla je Sanja Kužet, prenosi Grandonline.

Facebook komentari