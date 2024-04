Šta Melina Džinović priča prijateljima nakon izjava Harisa Džinovića: ‘Umirem od sramote, davao mi je pare…’

Nakon 22 godine braka modna kreatorka Melina Džinović i pevač Haris Džinović su odlučili da se razvedu, a od tog trenutka u javnost isplivavaju detalji njihovog odnosa.

Haris i Melina su nedavno završili u policiji jer je ona upala u njegovu kuću na Senjaku u kojoj su nekada živjeli zajedno sa djecom – sinom Kanom i ćerkom Đinom.

Ipak, nakon razvoda, Melina se odselila, a Haris je sa djecom ostao da živi u vili.

Pjevač je otvoreno za emisiji “Scena” pričao o razvodu sa Melinom Džinović, a nakon njegovog intervjua u kom je otkrio intimne detalje odnosa, modna kreatorka je upala u kuću na Senjaku i, kako je pevač izjavio, verbalno ga napala. Nakon svega završili su u policiji, a kako saznaje Blic, Melina umire od sramote zbog svega što se dešava.

– Melina priča prijateljima da umire od sramote, da ne vjeruje šta joj se dešava. Stalno ponavlja: “Rodila sam mu djecu, normalno da mi je davao pare – rekao je blizak izvor za Blic.

Haris je podsjetimo u velikom intervjuu za Blic istakao i da je Melini kupovao skupocjene stvari.

– Bilo je tu iskorišćavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god hoćete. Nezahvalnost me je najviše boljela. Ako neko misli da je zahvalnost samo da kaže: “Hvala ti ljubavi”… To moraš i da pokažeš nekim djelima. Ne mora sad u ekvivalentu, ako košta tašna 5000, da sada ona meni vrati poklonom u vrijednosti od 5000. Možemo i kafu da popijemo, da kažeš ja ću platiti, to je sasvim dovoljno. Međutim, nije se to dešavalo i tu sam onako baš bio vrlo iznenađen – rekao je tad.

