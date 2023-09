Džejla Ramović opet u provodu s hrvatskim jutjuberom s kojim su je mnogi povezivali

Džejla Ramović, jedna od najpopularnijih bh. pjevačica, uživala je u provodu s hrvatskim influenserom i jutjuberom Markom Vuletićem, s kojim su je mnogi povezivali.

Njih dvoje su jučer prisustvovali koncertu Aleksandre Prijović u Štark areni u Beogradu. Vuletić je na društvenim mrežama podijelio kako njih dvoje pjevaju djelić pjesme “Devet života”.

Budući da Džejla i Marko puno vremena provode zajedno, mnogi misle su u ljubavnoj vezi.

Bili su zajedno i na vjenčanju Džejline sestre Lejle u Mostaru. Međutim, Vuletić je odlučio zaustaviti glasine.

Zamolit ću ekipu koja voli zabadati nos u moj privatni život da to prestane raditi. Dovodite me u izrazito neugodne situacije gdje me povezujete s prijateljima ili poznanicima ili nekad čak i s kolegama s posla… Nemam nikog niti sam u vezi. Na Mauricijus sam otišao odmoriti glavu od društvenih mreža i zato što mi je to želja zadnje četiri godine – napisao je na Instagramu. prenosi Avaz

