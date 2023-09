DŽEJLA RAMOVIĆ O RAZDVOJENOSTI OD PORODICE: Mnogo teških i sretnih situacija sam propustila

Bh. pjevačica Džejla Ramović je u novom intervjuu, između ostalog, govorila o studiranju u Barceloni te otkrila da joj teško pada razdvojenost od sestara i ostatka porodice.

“Jako smo bliske. Mnogo nekih situacija, porodičnih, dobrih i loših, teških i sretnih sam propustila. Čovek naprosto ne može da odreaguje na prvu i uhvati prvi let kući. Dosta nekih situacija mi je zafalilo, dosta puta sam bila tužna dok sam bila tamo sama, ali sam se vremenom navikla i shvatila da je to moj život i da tako u tom trenutku mora”, rekla je za IDJ.

Na pitanje koje su njene neostvarene želje na privatnom i poslovnom planu je odgovorila:

“Što se tiče poslovnog dijela, voljela bih da snimim album, a za početak da nađem pjesme za taj album. Težim ka tome da nađem kvalitetne i dobre pjesme i da se tu nađe i neki hit, to mi je uvijek u podsvijesti. Usmjerena sam ka tome da gradim karijeru. Životno nemam ništa da izdvojim, sve dolazi onako kako treba, samo od sebe i sve se reda kako sam zamislila.”

Francuski Vogue je nedavno Džejlino modno izdanje izdvojio kao jedno od najboljih na 80. izdanju Filmskog festivala u Veneciji

“Sam odlazak u Veneciju je bio jako poseban za mene i razlog mog odlaska je to što sam Armani beauty ambasador. Oni su me pozvali, s njima sam otišla i to je veliko životno iskustvo za mene. Po prvi put veliki crveni tepih. Bilo je jako zanimljivo posmatrati sve to sa strane, kako je to sve ogromna organizacija jednog takvog događaja. Jako mi je drago što su ljudi prepoznali moju odjevnu kombinaciju i izdanje u kojem sam se predstavila”, navela je

Džejlu mnogi hvale zbog njenog profinjenog izgleda. Otkrila je da li je ona neko ko se vodi isključivo trendovima ili radije bira stvari u kojima joj prijatno i koje joj “zapadnu za oko”.

“Variram, nekada vidim nešto na Instagramu ili na TikToku, koji je sada toliko popularan i stalno kruže neki trendovi, a nekada odem u šoping čisto onako. Ja volim da šopingujem, odem i cijeli dan provedem i uživam u biranju stvarčica. Nekad se desi da sam inspirisana nečim, a nekada prosto vidim i uklopim. Kada idem da kupujem, ako kupim jednu stvar, automatski kupujem i ostatak tog outfita. Pripremam outfite u glavi”, ispričala je.

Otkrila je kako izgleda njena beauty rutina te kako se šminka kada ide na neki svečani događaj.

“Do nedavno sam olako shvatala njegu lica, dok nisam se zadesila u jednom problemu. Onda sam počela da koristim malo više njege za lice. Što se tiče šminke, kod mene je to uvijek basic, na dnevnom nivou ne radim ništa. U posljednje vrijeme se uopće ne šminkam. Uradila sam brow i lash lift, to je moja rutina. Ovako kada se šminkam za neki događaj, uvijek je isti make-up. Najvažniji mi je eyeliner, možda malo korektora i rumenila jer sam jako blijeda. Najviše volim da se šminkam sama”, kazala je. prenosi Glamblam

