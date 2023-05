“SPOJIM TE SA OSOBOM U FRANKFURTU, ZARADIŠ 15.000 EURA ZA 3 MJESECA” Isplivao ŠOK snimak Aleks Nikolić: “Slušaj mene…”

– Jesi ti normalna, šta tražiš u Srbiji? Jao, kakva si ti glupača! Slušaj ti mene – kazala je Aleksandra Nikolić prvo, dok su je drugi slušali.

– Samo menjaš cigaru… Tu živiš više od bakšiša… Franfurt, tamo ima dosta para oko toga. Švajcarska isto, ali u Franfurtu dosta, dosta para može da se uzme. Ja mogu da te spojim sa osobom tamo… Za tri meseca gore dobiješ 15.000 evra – dodala je Nikolićeva u rijalitiju.

Podsetimo, Aleksandra Aleks Nikolić otvoreno je govorila o svojoj profesiji i trenutku kada je odlučila da počne sama da zarađuje za život.

– Ja sam se zaposlila u jednoj kafani u kraju u Krnjači, pokušala sam da radim kao konobarica, sedam dana je to trajalo. Gazda mi rekao da to nije za mene. Radila sam pomoćni radnik u frizerkom salonu i sa 18 godina sam počela da radim kao promoterka. Putovala sam u inostranstvo vikendom koji je imao agenciju, našao me preko Fejsa. Prvi put sam išla za Nemačku, pa za Roterdam. Prodavala sam epruvete, i za dva, tri dana sam zaradila 100, 200, 300, 400 evra i onda sam otišla u Austriju, ostavljali su ljudi i bakšiš i svašta nešto. Ne bih preporučila nikome, jeste lepo ali… Posle sam radila kao animir dama. Zasmejavala sam goste i pričala sam njima. Zaradila sam 5.000 evra najviše za mesec dana. Ne bih to preporučila nikome. To je bila brza zarada, a ja nisam mogla da platim sa 30.000 dinara stan, lekove, meni šta treba – otkrila je zadrugarkA.

