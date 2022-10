ŠOKANTAN RAZLOG: Turčinu koji je usmrtio Šabana Šaulića smanjena kazna, oglasila se i porodica

Kako saznaju mediji, sud je Leventu ublažio kaznu za tri mjeseca za ubistvo iz nehata, ugožavanje sigurnosti u saobraćaju i vožnju bez vozačke dozvole.

– Odluka je donesena zbog činjenice da je sudski proces trajao dugo. Takođe, uzeto je u obzir da se optuženi pokajao i to što nema dosije – navodi izvor.

Podsjetimo, saobraćajna nesreća dogodila se 17. februara 2019. godine na auto-putu kod gradića Gitersloh, u blizini Bilenfelda. Pijani vozač udario je od pozadi automobil u kojem su bili Šaban Šaulić, Mirsad Kerić i Slobodan Stojadinović. Kralj narodnjaka i Kerić su poginuli, dok je Stojadinović teško povrijeđen. Kako su tada javili njemački mediji, osuđeni Turčin je vozio automobil 193 kilometra na sat, a bio je pod dejstvom alkohola i marihuane.

On je najprije bio osuđen na kaznu zatvora od tri godine i tri mjeseca, ali ni ta presuda, prema mišljenju porodice Šaulić, nije zadovoljila pravdu.

-Šokirani smo i smatramo da je presuda sramna, ali smo nemoćni da bilo šta učinimo. MI smo već bili i prethdnom presudom nezadovoljni i uložili smo prigovor. S obzirom na to da to nije usvojeno, nego je još i smanjena kazna, to pokazuje koliko se ljudski život malo cijeni u Njemačkoj nezavisno od toga ko je on bio i čime se bavio – poručuje Šaulićeva porodica.

Suđenju su prisustvovali Šabanova udovica Gordana, kao i djeca Mihajlo i Sanela. S njima je pravdu čekao i sin poginulog Mirsada Kerića,piše Express

