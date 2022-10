ZVEZDE GRANDA PRELAZE NA OVU TELEVIZIJU?! Pala je ODLUKA – poznata nova pravila i DATUM početka emitovanja

Emisije nove sezone muzičkog takmičenja “Zvezde Granda” se uveliko snimaju. I poznata su pravila nove sezone i ko su članovi žirija, jedino što zasad nije poznato je to koja će televizijska stanica emitovati ovaj šou.

Naime, kako “Espreso” nezvanično saznaje, spekuliše se da je već došlo do dogovora između “Pinka” i vlasnika “Granda” i da je sve izvesnije da ćemo novu sezonu ovog muzičkog takmičenja, nakon nekoliko godina, ponovo gledati na “ružičastoj” televiziji.

Čak se spekuliše i da je već određen datum emitovanja prve emisije nove sezone – 1. novembar.

Podsećamo da nedavno Saša Popović nije mogao da odgovori novinarima gde se emitovati šou koji se snima pod njegovom dirigentskom palicom. On je podsetio sve da Lepa Brena i on više nisu vlasnici “Granda” i da on vodi pregovore ni gde će se “Zvezde Granda” emitovati niti ko će sve biti u žiriju.



Inače, svima je već poznato da su u novoj sezoni u žiriju Ana Bekuta, Dragan Stojković Bosanac, Marija Šerifović, Svetlana Ceca Ražnatović, Đorđe David, Viki Miljković, Aleksandar Milić Mili i Snežana Đurišić. Za razliku od prethodne sezone, u ovoj sezoni neće biti produkcijskog žirija u kome će biti Mili i Snežana, već će njih dvoje biti ravnopravni sa kolegama iz stručnog žirija.

