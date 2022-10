“GOVORIO DA ĆE MI SILOVATI DIJETE!” Sinanova kćerka u STRAHU zbog rođenog BRATA – Prijetio da će me UBITI

Ćerka pokojnog pevača Sinana Sakića, Đulkica Sakić izjavila je za Republiku da je njen brat Rašid Sakić, pored brojnih krivični dela, među kojima su pokušaj ubistva, dilovanje droge i razbojništvo, silovao oko 20 devojaka, te da ona, zbog toga što nije sigurna na šta je još spreman, s decom ne sme da dođe u Srbiju.

Đulkica tvrdi da njen nasilni brat nije adekvatno kažnjen za svoja nedela iako kaže da malo lakše živi otkako je Rašid prošle godine priveden nakon policijske potere koja je izgledala kao u filmovima, s obzirom na to da nije dolazila iz Švajcarske godinama zbog pretnji koje je dobijala od njega.

– Volela bih da se što pre promene zakoni o silovanju i silovateljima na našim prostorima jer ja godinama decu ne smem nigde bezbedno da pustim da šetaju. Moj brat Rašid je prvi silovatelj. Čovek iza sebe ima sedam ili osam silovanja, možda i 20 nisam sigurna, a nikad za to nije dobio adekvatnu kaznu. Je l’ vi shvatate da za njega godinama zakon kao da nije postojao? Taj čovek ima mnogo ljudi koji rade za njega, postoje policijski izveštaji u kojima jasno stoji da je silovatelj. Zbog njega nisam smela da kročim u Srbiju. Videla sam dokumente svojim očima. Ja nisam mogla da kročim u našu zemlju zbog straha da će ko zna šta da mi uradi. Nemam strah zbog sebe, ali imam decu i porodicu. Ne mogu njih da izlažem bilo kakvoj opasnosti – ispričala je Sinanova naslednica za Republiku.

Kako je dalje objasnila, Đulkici je bilo drago kada je Rašid prošle godine uhapšen tokom jedne potere u Beogradu, ali kaže da je mala svaka kazna koju je do sada dobio.

– Mi nikada nećemo biti napredno društvo sve dok su manijaci na slobodi. Samo pogledajte vesti, nikad veći broj samoubistava nismo imali. Moj brat je loš čovek, odmah mi je on pao na pamet kad se u medijima pojavio silovatelj Igor Milošević. Ko zna koliko ih je takvih napolju i samo čekaju da nešto naprave, a mi smo nemoćni. Zakon mora da se promeni da bi deca bila slobodna. To su traume za ceo život. Poznajem osobu koja je silovana i verujte da znam o čemu pričam. Ja tek sada mogu slobodno da dođem u Srbiju, da odem ocu na grob, da odem u porodičnu kuću. Fali mi to. Ne očekujem da ću ikad s Rašidom da budem u dobrim odnosima, ali s obzirom na to kakav je, ništa nisam izgubila. On je loš čovek i treba da odgovara za svoja nedela – zaključila je Sakićeva.

Đulkica kaže i da pokojni Sinan Sakić Rašida nije hteo da stavi u testament, pa je otkrila da je on od njega stalno krišom uzimao novac.



– Tata je za života pričao da ga neće u testamentu. Odavno je digao ruke od njega. Od Sinana je krao novac. Ponosna sam na svog oca što je od nas uvek pokušavao da napravi ljude, ali eto. S njim nekako nije uspelo. Rašid je mnogim ljudima naneo veliko zlo. Znala sam da ću uvek u životu da imam samo probleme s njim jer je nepopravljiv. Nisam bila tatina mezimica. On je brinuo za nas i, da budem iskrena, možda čak i više za braću neko za mene. Ja sam se svakako snašla, odavno ne živim u Srbiji i ne bih menjala svoj život. Bez obzira na sve, volim da odem u Loznicu, na tatin grob i u porodičnu kuću – priča Đulkica.

Pevačeva ćerka kaže da je nju hteo da ubije i da je čak u inostranstvu pokušavao da je nađe:

– Rašid je dolazio i u Švajcarsku i tu nam se motao oko kuće. Srećnom, primetili smo ga, pa smo sve prijavili policiji. Pa sećate se da je meni pretio da će da mi siluje dete? Govorio je da će ćerku da mi siluje, a meni je pretio ubistvom. To je bio pakao za mene. Uticalo mi je sve i na zdravlje, ali morala sam da ostanem jaka zbog porodice i dece. Bila sam odlučna da ih zaštitim na sve moguće načine i verovala sam da će pravda na kraju da pobedi. Bila je spora, ali dostižna – izjavila je Đulkica za Republiku.

