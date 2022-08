OTKRIVENI SVI DETALJI POMIRENJA PECE I ALEKSANDRE Raspopović pozvao Subotićku, EVO ŠTA MU JE ONA PORUČILA

– Kad je Maja ostavila Pecu, on je odmah pozvao Aleksandru, ali ona mu je spustila slušalicu. Međutim, uporno joj je slao poruke, pa je pristala da se nađu u jednom restoranu u Novom Sadu i porazgovaraju. Tada su se pomirili! Zvuči nevjerovatno da mu je Sandra oprostila to što ju je varao s najboljom drugaricom, ali jeste. Ona tvrdi da je to uradila zbog sina, ali mislim i da želi da ga ućutka u slučaju da uđe u “Zadrugu” kako ne bi iznosio privatne detalje iz njenog života – priča dobro obaviješten izvor za domaće medije. prneosi “Novi“.

Prema njegovim riječima, čim je čula za to, Maja se okrenula Filipu Caru, s kojim je bila u vezi u “Zadruzi 5”. Njihova ljubav okončana je kada je Marinkovićeva fizički nasrnula na momka iz Crikvenice, zbog čega je izbačena iz rijalitija.

– Prvo ga je zapratila na Instagramu, a onda mu je poslala poruku. Počeli su da se dopisuju i da se čuju, a potom su se videli u Beogradu. Pomirili su se, ali su se dogovorili da to ostane tajna. Maja ne želi da njen otac Taki sazna za to, jer on nikako ne podržava njenu vezu s Filipom – kaže on i dodaje da je par već uspio i da se posvađa:

– Filip je gostujući u emisiji “Narod pita” ispričao da je u kontaktu s Majom. Poludjela je što je to otkrio, pa ga je odmah otpratila sa Instagrama i poslala mu poruku da je mrtav za nju! Ipak, Car je ujutru otišao kod nje i uspjeli su sve da riješe.

– Ne znam što mi se “lemur” naljutio zbog emisije, ali biće to sve okej. Obradovao sam se kad smo se čuli, jer nikada nismo lijepo porazgovarali o nama. Svašta smo prošli zajedno i uvijek je bila tu za mene. Mnogo mi je draga! Žao mi je što se bila smuvala s Pecom, jer time šalje pogrešnu sliku o sebi – kaže bivši učesnik “Zadruge”, a na pitanje da li više voli Maju ili Dalilu Dragojević, odgovara:

– Maju, jer smo prije veze bili prijatelji. Mada, za Dalilom sam baš dugo patio, iako sam to pokušavao da sakrijem.

Maja Marinković oglasila se povodom pomirenja Aleksandre Subotić i Pece Raspopovića, poznatijeg kao Peca Vijagra. Učesnica nove sezone “Zadruge”, u koju ulazi sa ocem Radomirom Takijem Marinkovićem, kaže da se poigrala s Raspopovićem, pa ga poslala kući.

– Malo sam se poigrala sa Pecom i iskorišćenog ga vratila tamo gdje pripada. Legendarni film Živka Nikolića “Lepota poroka”, dobio je “novi život”, a u glavnim ulogama su Peca Vijagra kao Mira Furlan i Aleksandra Čabarkapa Raspopović (Aleksandar Čabarkapa je otac Sandrine ćerke Magdalene, prim. aut.) kao Mima Karadžić. Eto, scenariji se mijenjaju i prilagođavaju, sve je moguće kad sam ja reditelj. Ne treba da vas čudi što se Aleksandrin Lesi vratio kući, jer ona umije i od mame da pozajmi dečka, pa što ne bi primila nazad svoju Miru Furlan. Mnogo toplih pozdrava šaljem dječici i ponosnim roditeljima prepunim prave i iskrene ljubavi – kaže starleta za “Informer”.

