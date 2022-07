DADA MEŠALJIĆ: DOŽIVJELA SAM HOROR I TRAUMU U UKC TUZLA

Pjevačica je posvećena majka, pa ne čudi zbog čega je sav njen fokus upravo usmjeren ka tome.

Sada se dotakla jedne bolne teme kada je ovaqj fenomen u pitanju.

Naime ona je na Instagramu objavila:

Nažalost, ja sam još jedna u nizu porodilja koja je doživjela horor i traumatično iskustvo u UKC Tuzla! Umjesto carskim rezom koji je trebao obavezno da se uradi, porodili su me nasilno prirodnim putem. To nije ni četvrtina od onoga što sam doživjela. Od psihičkog do fizičkog iživljavanja. Kad se oporavim i smognem snage, javno ću iznijeti sve detalje kroz šta sam prošla. Želim da podignem svijest ljudima i pružim podršku majkama koje su doživjele identično, da ne šute – stoji u njenoj objavi. prneosi “Hayat“.

