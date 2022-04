Hana Hadžiavdagić o majčinstvu: Slučajno sam otkrila da imam rijetku bolest

“Ja nisam uobičajena pacijentica, ne mislim stalno na trudnoću i oplodnju, imam puno posla i nemam vremena da sjedim kući i čupam kosu, razvodim se i mirim itd. Dosta mojih prijateljica je teško podnosilo vantjelesnu oplodnju. Primala sam dosta terapija ali nisam osjetila neke promjene. Ja sam neko ko nikada nije bio u depresiji. Sve što se dešava doći će u pravom momentu.” rekla je Hadžiavdagić na početku emisije.

Prof. dr Devleta Balić je ocijenila uspješnost vantjelesne oplodnje.

“Primarno zavisi od životne dobi žene i uzroka neplodnosti i drugih faktora. Generalno gledano ako su žene mlađe nakon jednog postupka uspješnost je 50%. Ako se gleda kumulativno nakon tri postupka oplodnje uspješnost može ići i do 80%. Vantjelesna oplodnja je metoda u koju trebamo da vjerujemo ako se provodi na pravi način. Ipak, to je zadnja stanica u liječenju neplodnosti, sva sreća da postoji ta metoda.” pojasnila je profesorica.

“Jednom sam slučajno bila gošća u klinici, doktor je rekao kada si već tu hajde da te pregledamo. Nakon pregleda me upitao da li sam svjesna da imam veliki problem? Radi se od adenomiozi, rijetkoj bolesti kod žena. Menstruacije su užasno bolne. Svaka žena koja je to prošla, može me razumjeti. Bez obzira da li ću se ostvariti kao majka, da li ću ići na surogat majčinstvo ili ću usvojiti dijete sretna sam što sam taj problem riješila. Ja nemam jajovode tako da moram ići na vantjelesnu oplodnju. Žene mi pišu na društvenim mrežama da koristim neke čajeve, tako da bi mogla možda uspomoć čajeva ostati trudna.” kaže kroz osmijeh Hana.

“Sve bilježim i snimam, biće interesantno ako dođemo do cilja sve to pregledati.” dodala je Hadžiavdagić.

Gosti u večernjem studiju govorili i o drugim uzrocima neplodnosti, a video cijele emisije pogledajte uskoro. prneosi “N1“.

