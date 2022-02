MAJA MARINKOVIĆ DOŠLA U EMISIJU; Morala je nešto reći za Aleks, kad Dejan ovo čuje neće mu biti svejedno

Ja sam iznenađen, drago mi je što Dejan ima osjveženje, bio sam tamo i znam koliko je bio tužan, a što se tiče Aleks mislim da njoj nije problem i da ona može da se smuva sa bilo kim. Ja iskreno nisam to očekivao, lijep su par – prokomentarisao je Čorba. prenosi “Novi“.

– Meni su oni neprikladni, ne idu jedno uz drugo. Dalila je dominantna, kao čovjek je smiješno komentarisati njen lik i djelo. Ali što se tiče Aleks, ona ne ide uz njega, podseća me na pokojnu Silvanu, pokušava da me kopira ali to je nemoguće. Ja o njoj nemam lijepo mišljenje, ali je super što je Dejan našao nešto privremeno, bitno da se rešio Dalile, u svakom slučaju i ova prva pomoć je super za sada – izjavila je Maja u emisiji “Pitam za druga.

