“MISLIM DA SAM BIO MILJENIK SAŠE POPOVIĆA!” Pobjednik “Zvezda Granda” otvorio dušu: Zbog takmičenja sam zapostavio faks. Nisam se uvijek slagao sa Marijom”

Pobenik 14. sezone takmičenja “Zvezda Granda”, Mahir Mulalić, otkrio je nove detalje iz svog života.

– Priželjkivao sam pobedu, ali nisam očekivao. Zapostavio sam fakultet zbog takmičenja. Bilo je straha i stresa tokom takmičenja, kako ću izneti izvedbu. Uspeo sam posle finala da zaspim, ali danima traju razna snimanja, tako da sam umoran. Oduvek sam hteo da budem pevač – govorio je Mahir.

– Mislim da sam bio miljenik Saše Popovića. On voli svakog ko se bori, očinski je nastrojen. Na dan finala mi je bilo zdravlje ugroženo, primao sam infuziju, dan pre imao sam trovanje hranom, picom. Uprkos svemu, izašao sam – govorio je Mahir.

– Marija zna da bude stroga, to je i život naučio. Takva je, kakva je, genije je, ne bi bila tu da nema te strogoće. Na svakoj probi se nisam slagao sa Marijom Šerifović. Uz obostrano razumevanje dolazili smo do najboljeg rezultata. Voleo bih da se oženim jednog dana i budem porodičan čovek, ali trenutno to nije na radaru. Sviđala mi se jedna kandidatkinja iz Granda, ali ne bih o tome – rekao je Mahir, prenosi srbijadanas.

