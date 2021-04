“Moj sin je prestao da govori” – Pjevačici muž pokušava da oduzme dijete koje je zbog toga počelo da se povlači u sebe

Pjevačica Selma Bajrami javnosti je poznata prije svega po hit pjesmi “Kakvo tijelo Selma ima”, ali malo ko zna kroz kakav pakao je prošla u privatnom životu.

Svog drugog supruga upoznala je 2011. godine, u klubu u kom je nastupala. Iste godine uslijedilo je vjenčanje, a brak im je donio sina Darisa. Nakon tri godine uslijedio je razvod, a sin je pripao pjevačici, međutim tada počinje njena agonija.

– Ubrzo nakon vjenčanja mislila sam da je sva sreća na mojoj strani, međutim moj suprug i ja smo shvatili da nismo jedan za drugo i odlučili smo se za razvod kako bi naš sin Daris mogao da odrasta u domu bez svađa. Bilo je lakše planirati nego učiniti pa sam ostala sa dvogodišnjim djetetom i dva kofera ispred vrata – ispričala je Bajrami.

Pjevačica je u tim tenucima bila potpuno sama, jezik nije poznavala najbolje, a ostala je i bez novca. Pokušavala je da održi normalnu komunikaciju sa bivšim mužem, međutim on je riješio da joj oduzme dijete.

Selma je otkrila kako se ta situacija odrazila na njihovog zajedničkog sina, koji se počeo povlačiti u sebe.

– Prošla sam kroz strašnu agoniju. Daris je bio mali, ali osjetio je da se nešto dešava, nije mu bilo jasno zbog čega više nismo zajedno. On je počeo da se povlači u sebe i da teško govori. Odveli smo ga kod psihologa i na sreću utvrđeno je da je imao barijeru zbog dva jezika na kojima je govorio – istakla je pevačica.

Selma se obratila i agenciji za zaštitu žena u Beču jer, kako kaže, nije mogla da istrpi brojne prijave socijalnoj službi od strane nekadašnjeg partnera.

– Samo hoću da sjaše više s mene. Meni je opet prije neki dan došla socijalna služba na vrata. Non-stop nešto izmišlja, kako ja ostavljam dijete, kako ga zapostavljam… Kada sam na nastupu, u sigurnim je rukama, čuva ga moja mama. Prijavila sam se u jednu agenciju za zaštitu žena, jer više ne znam kako od njega da se odbranim, stalno se vučem po sudovima zbog njegovih neosnovanih tužbi, stalno mi šalje socijalne službe, ne mogu više to da trpim. Svašta radi, spletkari, čak sumnjam, mada nisam sto posto sigurna, da su osobe koje su mene zastupale prenosile informacije suparničkoj strani i sad radim na tome da prikupim sve dokaze. To je stvarno pakao, ali to se ne vidi na meni, ja sam uvijek nasmijana i samo guram naprijed. Tek ću dokazati dušmanima da mogu da se izborim sa svim nedaćama, uspjeh im je najveća kazn a- rekla je u svojoj ispovijesti za “Scenu”.

Istakla je i da se sin čuo sa ocem isključivo na njenu inicijativu, te da im nije uskraćivala kontakt.

– On po odluci suda ima pravo da ga viđa svakog petka, i svaki drugi vikend. Tri mjeseca sam bila u Bosni pošto sam imala turneju. On niti je zvao, niti je pitao za dijete. Štaviše, ja sam zvala da ga vidi putem video-poziva, on ni to nije htio. Ja to radim zbog sreće svog djeteta, dijete treba da ima oca, da ima muške navike, da sa njim igra fudbal, da ga otac vodi na plivanje, da ga nauči da vozi bicikl, mada ja sve to radim umjesto njega. Ne branim mu kontakt s ocem, evo, šest posljednjih vikenda su proveli zajedno, prema tome, ne shvatam šta hoće više od mene – ispričala je pjevačica prošle godine, prenosi “Republika“.

Facebook komentari