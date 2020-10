Janjuš prebijao Maju Marinković, ona objavila fotografije: “Nisam smjela da ga prijavim, žao mi je djeteta”

Za pomenuti list otkriva i da ju je Janjuš tukao, zbog čega joj je tijelo završavalo s modricama od udaraca.

– Mi smo bili zajedno sve vrijeme, ja sam ispadala lažov jer sam lagala ljude da nismo zajedno. On je meni prijetio, tačnije, ne prijetio, ali prosto me je ucjenjivao da, budem li rekla da smo zajedno, sve će to da prekine. I onda ja, zapravo, nisam mogla da iznesem sve kako jeste. Vidjeli ste u porukama i video-zapisima sve. Da mi je pisao da me voli, bio je sa mnom po cijeli dan, po cijelu noć. On njegovu ženu diže u nebesa, a iživljava se na meni. A tek što me je tukao, to tek da ne pominjem – počela je Maja priču i nastavila:

– Imam sve slike, da, tukao me je. Kada je nasrnuo, uzvratila sam mu u samoodbrani. Dolazilo je tu do svega i svačega, do žustrih svađa i ostalog. Imala sam modrice i on me je mnogo puta vukao za uši jer, kad su mi ostajale modrice i kada sam sve slikala, poslije toga me je vukao za uši da ne bih imala dokaze jer sam mu rekla da ću da ga prijavim, ali nisam jer mi je bilo žao djeteta. Kako sam i mogla da se sa 50 kilograma suprotstavim čovjeku od dva metra.

Davala sam mu pare za sve, pa i za dijete

– Ja sam mu pozajmljivala novac, davala pare za taksi, hajde, nema veze, jako je ružno da iznosimo sada prljav veš, ali pošto je on ispao đubre prema meni, uopšte ne želim da ja tu ispadam neka glupača i da sve ide preko mojih leđa vječito. Vječito da ja budem loša i najgora, a on i svi ostali da izigravaju žrtve i da se peru preko mene. Davala sam mu novac da ima za osnovni život, za taksi, za dijete, da izvede dijete na ručak. Naravno, on mi je te pare vratio preko pošte, s obzirom na to da je morao da vrati pare, a on zna zašto je morao, neću sad da ulazim u detalje. Inače mi ih ne bi vratio da nije bio svjestan da je morao.

Janjuš duguje kamatašima 15.000 eura

– Ne želim baš da pričam o sumi novca koju sam mu pozajmljivala, nisu to ne znam ni ja koje pare, ali on je prokockao jako veliku sumu novca i znam da duguje preko 15.000 eura. S obzirom na to da je veliki kockar, da je sve pare prokockao i ušao u ozbiljne dugove, duguje jako veliku sumu novca. Sto puta mi je rekao da ga jure kamataši, da je sjedio prije neki dan sa desetoro ljudi oko njega. Da je morao da zove neke drugare da mu rješavaju probleme.

Sve se mijenja poslije Prijepolja

– Posljednji put smo se vidjeli u petak, kada je on otišao u Prijepolje. Čuli smo se u ponedjeljak nakon što se vratio. Govorio mi je kako njegovu ženu neko zove sa skrivenih brojeva, ja sa tim apsolutno nemam nikakve veze. Ja sam jednom nju okrenula kada sam to i javno priznala i od tada apsolutno nikada više niti sam je pozvala niti me interesuje. Svađala sam se sa Janjušem, nju je neko zvao i kada sam spavala kod njega, nju je neko tu noć zvao i onda je ona njega ujutru zvala. Tačnije, zvala ga je u toku noći i on se nije javljao, pa ga je ponovo pozvala ujutru i to je bilo prije nekih petnaestak dana. On mi je rekao: “Idem sad da se vidim sa Enom, a ti ćeš morati da joj kažeš da to nisi ti i okrenuću ti je”. Ja mu kažem: “Pa kako da joj kažem kada znaš da smo cijelu noć bili zajedno”, i on meni: “Pa ona ne smije da zna da smo mi bili zajedno jer je Kruna trebalo da spava kod mene”. Folirant, piše “Srpski Telegraf“.

