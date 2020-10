Stigle vijesti o mužu Tanje Savić: Ona iznenađena, vratio se pijan u ujutro, a onda…

Da podsjetimo, Tanja je već mjesecima odvojena od djece koju je njen suprug Dušan, prema svjedočenju same pjevačice, odveo bez njenog odobrenja u Australiju, a dodatno se sve zakomplikovao kada joj je uskraćen svaki vid komunikacije sa sinovima, za šta je ona javno optužila svekra i svekrvu.

Sada je Tanja progovorila o svojim planovima, porodici i kako se bori sa trenutnom situacijom i time što je toliko dugo razdvojena od svoje djece.

“Jedino šta mogu da kažem je da ja ovo, od svog i dalje zakonitog supruga, nisam očekivala ni u najluđim snovima. To da će mi uskratiti i zabraniti svaki kontakt sa djecom. Isključivao je telefone, najduže što ih nisam čula je deset dana. Ne mogu da dođem do svoje djece, to me ubija, ali eto, kažu da se tužan čovek smije, to je hrabrost“, ističe pjevačica.

“Upisao je djecu na boks, hvali mi se kako je brižan otac. Nije zaposlen, dolazi kući u šest ujutru, pijan…“, dodala je Savićeva.

Na pitanje da li je razmišljala kako da dođe u ponovni kontakt sa djecom, kao iz topa je odgovorila:

“Ja sam ovo sve pokrenula sa namjerom da idem preko Haške konvencije, preko suda da ih vratim. Moja djeca su živjela ovde i ova zemlja im je mnogo pružila. Sve su imali ovdje, sve sam im dala… Čitam sve poruke i pozitivne riječi. Sve tom mi uliva nadu i zahvalna sam zbog toga mnogobrojnim fanovima i svima koji su stali uz mene u ovom teškom trenutku“, rekla je pevačica na kraju.

Ona je otkrila kako planira da svojim sinovima jednog dana objasni ovu razdvojenost koju preživljavaju, a kojoj, nažalost, i dalje ne nazire kraj, prenosi “Novi“.

Facebook komentari