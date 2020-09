PJEVALA JE ‘NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA, JAČI SMO OD SRBIJE’: PJEVAČICU SADA NE ŽELE U OVOJ ZEMLJI, A ONA IM OVO PORUČILA

Jadranka Barjaktarović, koju srbijanska javnost proziva zbog toga što je na nastupu u Crnoj Gori pjevala “Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije”, danima je u žiži interesovanja zbog ovih stihova.

Ona je sada obavijestila pratioce da ima novi Instagram profil, ali je i prozvala kolege.

Sve je jasno i lijepo rečeno. Nećemo više o tome. Morate shvatiti da ne čitam poruke, samo ih izbrišem – napisala je najprije Jadranka, da bi potom nastavila, kolege i prijatelje smo takođe vidjeli. Niko story da okači da reklamira moj novi profil. Traže ljudi da ideš od vrata do vrata da ih moliš. Sve patriote se sakrile u mišje rupe.

Jadranka se potom jutros uključila i u jutarnji program na televiziji Nova S.

Znate onu narodnu – ko pjeva zlo ne misli. To je moj odgovor na cijelu hajku. U mom nastupu nije bilo nikakve namjere da ikoga uvrijedim. Ta emocija moja te večeri je bila isključivo pozitivna. Imala sam zakazan nastup, radila sam svoj posao. Nije prvi put da zabavljač izmijeni tekst za zabavi publiku. Ja sam poznata kao dobar zabavljač. To je sve. Jedan umjetnik ne može da pokvari odnose dvije zemlje. Sve je ovo zlonamjerno ispolitizovano, ja plaćam nečiju ostrašćenost. Kao što glumac ima tekst, tako i zabavljač odgovara željama publike – rekla je pjevačica

Dodala je da karijeru nikada nije gradila na skanadalima

Sve sam to emotivno doživjela. Vidjet ćemo da li ću se vratiti u Srbiju i nastaviti karijeru. Ali mislim da mogu, narod razumije naš zabavljački posao. Mi nismo ničiji, niko nas nije napravio, nama je bog dao glas. Nisam ja prva bacila kamen. Mnoge kolege iz Srbije u Crnoj Gori pjevaju crnogorske pjesme. To ne znači da ne vole Srbiju nego udovoljavaju publici. To svi radimo, prenosi “Blic“.

