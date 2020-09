U braku su preko dvadeset godina i imaju dvije kćerke: Kako izgleda supruga Sergeja Ćetkovića

Koliko je njihov brak poseban dovoljno za sebe govori činjenica da pjevač svoju suprugu svake godine zaprosi na isti dan.

– Volim da pravim neobična iznenađenja iako me ona danima moli da to ne radim. U sekundi smislim šta bi to moglo da bude – ispričao je jednom prilikom uz osmijeh Sergej za “Story”.

– Prošle godine u Italiji, na večeri u restoranu, još jednom sam je zaprosio. Orkestar je svirao za nas, a svi prisutni su aplaudirali. Rekla je: “Da!” – dodao je tada uz osmijeh Ćetković.

Podsjetimo, Sergej je već 21 godinu u braku sa suprugom Kristinom, sa kojom ima dvije kćerke – Lolu i Milu, prenosi “Pulsonline“.

Više fotografija njegove supruge možete pogledati u nastavku:

Facebook komentari