Porodična tragedija: Majku rijaliti zvijezde muž zatekao u krevetu sa drugim, a zatim preminuo

Njegovi roditelji su imali najveći biznis pakovanja mesa i suhomesnatih proizvoda u Kaliforniji, a on je bio jedan od nasljednika bogatstva.

Robert Kardašijan proslavio se kao advokat porodičnih prijatelja O.J. Simpsona, a njegov je život i taj slučaj ovekovječeni su u seriji “American Crime Story: The People v O.J. Simpson” gdje ga glumi Dejvid Švimer, poznat kao Ros Geler iz “Prijatelja”.

– Kris je bila neverovatno draga i dva je sata telefonirala pričajući mi o tome kako se Robert ponašao tokom suđenja, kako ga je to psihički iscrpjelo – kaže Švimer o ženi koja je s Kardašianom bila u braku od 1979. godine do 1991., a iz tog braka imaju i četvoro djece – Kortni, Kim, Kloi i Roberta. Kada su se Kris i 11 godini stariji Robert upoznali on je već bio uspješan advokat, fasciniran time kako Kris nalikuje na mladu Natali Vud.

Kris ipak nije imala ništa, a bogati Robert je na njoj bio i vrlo štedljiv. Nije joj htio ni kupiti gume za njen stari automobil. No, to se sve promijenilo kada su se vjenčali, a Kris je počela mahnito trošiti njegov, a sada njihov, novac. Jednom je kupila kaiš za 3.000 dolara, a Kardašian je podivljao.

Kada su se rodile kćerke Kortni (41) i Kim (39) par se preselio u vilu na Beverli Hilsu, a postali su centar društvenih zbivanja te zabava koje se pamte i do danas. Kod njih je stalno bio i Robertov najbolji prijatelj, sportista O.J. Simpson. Problemima u braku doprinijelo je i rođenje trećeg djeteta, kćerke Kloi (36) kojoj, navodno, nije otac Robert Kardašian.

– Volio je Kloi, ali uvijek je to govorio na način koji je implicirao da ona nije njegova. Iako nikada nije htio raditi DNK test, to su kasnije potvrdile i njegova druga i treća supruga – kaže prijatelj porodice.

Kris se počela se viđati sa fudbalerom Todom Votermanom kojeg je čak javno predstavljala kao svog dečka, a na sastanke je vodila i malenu Kloi, koja bi je čekala u automobilu. Robert ih je morao gledati kako igraju tenis na porodičnom terenu, a nekoliko ih je puta i uhvatio u krevetu – to je bila kap koja je prelila čašu.

Kardašianu je 2003. dijagnostifikovan rak od kojeg je preminuo osam sedmica kasnije, piše “Blic“.

