Tvrde da su “Zvezde Granda” namještene: Saša Popović objasnio zašto je to nemoguće

Saša Popović je istakao da je to obična “glupost”

Mnogi su špekulirali da je glasanje u finalu “Zvezda Granda” namješteno, a sada je Saša Popović progovorio o tim navodima.

– Neću to ni komentirati, jer sam milion puta rekao da ne znam ko to može namjestiti. Ove godine je samo Džejla dobila 101.000 glasova, a to govori da je zasluženo pobjedila – rekao je Saša.

Direktor “Grand” produkcije je istakao da je Džejla dobila mnogo poena iz Srbije.

– Ono što je interesantno je da je dobila mnogo poena iz Srbije, svi su zaista glasali za nju. Divan trenutak je proglašenje i kada počnu konfete i radost pobjednika i porodice i navijača. Prezadovoljan sam ovom sezonom. Nisam imao favorita, a jako je teško reći sada kada je završeno. O Džejli su svi pričali, a sada počinje druga bitka, za opstanak i popularnost. Vidjet ćemo da ona to iskoristi kao pobjednik, mnogi to nisu iskoristili – kazao je Saša popović,piše Avaz

